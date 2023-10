Valentin Oprişor este un tânăr din Sibiu, care a studiat în Spania şi a decis să se întoarcă acasă, din Barcelona, peste 3.400 de kilometri, pe bicicletă, împreună cu un prieten din Cluj. Biciclistul temerar a fost întâmpinat cu entuziasm, marţi seara, în Piaţa Mare din Sibiu, de familie, zeci de prieteni, dar şi alţi biciclişti.

Valentin a pedalat din iulie până în octombrie

“A durat 65 de zile. Am plecat în toiul verii şi am ajuns când s-a făcut frig, în toamnă. Trebuie să-i mulţumesc lui Paul din Cluj, care a fost tovarăşul meu de drum. El şi-a terminat călătoria acum trei zile şi eu am mai venit singur până aici, dar fără el nu aş fi ajuns nicăieri. Cred că în medie avem 75 de kilometri pe zi şi cea mai aprigă zi a noastră a fost 108 (kilometri parcurşi pe zi n.r.) în câmpia Ungariei”, a povestit Valentin.

Ploaia a fost cea mai mare problemă în călătoria pe două roţi.

“Cel mai greu a fost când a plouat, mai uşor suporţi cinci zile de caniculă, decât cinci zile de ploaie continuă”, a mărturisit tânărul sibian.

A ales să se întoarcă acasă “ca să pună umărul la treabă pentru cultura sibiană”

“M-am specializat în Mananagement Cultural (la Barcelona n.r.) şi vreau să pun umărul la treabă pentru cultura sibiană şi sper să intru în industria culturală cât mai curând”, a declarat Valentin.

“Mi-aş dori să văd piste de biciclete gândite pentru tranzit la Sibiu”

După ce a pedalat mii de kilometri, Valentin şi-ar dori şi la Sibiu, ca să vadă cât mai mulţi oameni care pedalează zilnic, nu doar pentru relaxare.

“Mi-aş dori să văd piste de biciclete gândite pentru tranzit mai mult decât pentru plimbări de duminică după amiază. Aş vrea ca toată lumea din oraş să poată să se ducă la birou, pe bicicletă, la şcoală. şi aş fi tare încântat să văd asta”, a spus Valentin.

Tânărul sibian îi sfătuieşte pe cei care încă nu au o bicicletă, să încerce mersul pe două roţi.

“Le-aş zice prima dată să meargă pe aceste piste de biciclişti şi să vadă că nu e atât de greu şi să persevereze pentru că, chiar nu a absolut deloc greu şi e mult mai frumos decât cu maşina, decât cu orice alt mijloc de transport. Bicicleta te duce oriunde”, a concluzionat Valentin.

