Ediția aniversară Astra Film Festival are un invitat special în cadrul seriei „Maeștri: O viață în documentar”: André Singer, laureat al premiului Emmy, unul dintre cei mai influenți documentariști din lume. De-a lungul a 5 decenii, ca regizor, producător, producător executiv și commissioning editor, André Singer a fost responsabil pentru crearea a sute de documentare pentru cinema și televiziune.

La Sibiu, el va vorbi despre felul în care antropologia l-a îndreptat către realizarea de filme documentare, începând cu emblematica serie a postului Granada Television, “Disappearing World”, unde a debutat în calitate de cercetător. Mai multe informații despre programul special „Maeștri: O viață în documentar”, accesați https://www.astrafilm.ro/ro/2023/event/maestri-o-viata-in-documentar

La BBC, André Singer s-a ocupat de selectarea, aprobarea și finanțarea documentarelor independente și a creat una din cele mai emblematice serii de documentare din lume „Fine Cut”, devenită ulterior celebra „Storyville”. În conversația sa cu regizorul Liviu Tipuriță, André Singer va oferi perspectiva sa asupra lucrului cu regizori de renume mondial precum Jean Rouch, Mike Grigsby, DA Pennebaker, Robert Drew și Fred Wiseman.

În calitate de regizor și producător executiv, André Singer va arăta modul în care a abordat subiecte dificile, de importanță istorică și profund umană, în documentare de lung metraj, precum “Night Will Fall” (câștigător al premiilor Peabody și Emmy), dipticul surprinzător și suprarealist al lui Joshua Oppenheimer – “The Act of Killing“ (nominalizat la premiile Oscar și câștigător BAFTA) și “The Look of Silence” (nominalizat la premiile Oscar), sau portretul intrigant al ultimului lider al Uniunii Sovietice in “Meeting Gorbachev”, pe care André l-a co-regizat cu Werner Herzog.

De altfel, o temă semnificativă a acestui Masterclass o reprezintă colaborarea sa remarcabilă, timp de 31 de ani, cu Werner Herzog, colaborare din careu a rezultat un impresionant repertoriu de 17 producții.

Masterclass-ul va fi ilustrat cu clipuri din filmele care au marcat cariera lui André Singer, precum două filme documentare portret de lung metraj, având în prim-plan două personalități contemporane extraordinare: președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și regizorul și autorul de film Werner Herzog.

Prima producție, co-regizată de André Singer și Liev Schreiber, urmărește povestea remarcabilă a lui Volodimir Zelenski, începând de la copilăria lui sub dominația URSS și până la zilele de faimă și succes în industria show business-ului și la președinția țării. Filmul Întâlnindu-l pe Zelenski / Meeting Zelenskyy va fi prezentat în deschiderea Astra Film Festival (15 octombrie, ora 18:00) într-o versiune work-in-progress. După proiecție, Andrè Singer va participa, alături de invitați surpriză, la o discuție panel moderată de scriitorul, publicistul și diplomatul Emil Hurezeanu.

Al doilea film-portret, produs de Andrè Singer si regizat de Thomas von Steinaecker va fi prezentat în festival miercuri, 18 octombrie, și va fi urmat de o discuție cu Liviu Tipuriță, la Sala Thalia. „Werner Herzog – Radical Dreamer” (2022) spune povestea unuia dintre cei mai importanți și originali regizori contemporani. Un regizor care a fost împușcat în timpul unui interviu, care a transportat un vapor cu aburi de 300 de tone peste un munte din Peru, care își hipnotizează actorii, coboară în vulcani, vorbește cu ucigași condamnați la moarte sau își gătește și își mănâncă propriul pantof. Prin interviuri cu colaboratori apropiați ai lui Herzog, printre care se află Robert Pattinson, Nicole Kidman, Christian Bale, dar mai ales prin acces direct la protagonistul însuși și prin material de arhivă care nu a mai fost văzut vreodată, filmul oferă o privire captivantă asupra procesului creativ și a vieții personale a lui Herzog, pe care François Truffaut l-a numit odată „cel mai important regizor de film în viață”.

Contribuțiile semnificative ale lui André Singer la industria filmului documentar au fost recunoscute prin numirea sa ca Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE).

Un detaliu interesant: rădăcinile de familie ale lui André Singer sunt românești, mama sa fiind născuta și crescută în Cernăuți, în perioada în care aceasta regiune aparținea României.

„Maeștri: O viață în documentar – „ este o serie de evenimente live care sărbătorește arta documentarului prin explorarea operei și filosofiei unor realizatori de film legendari care au avut o contribuție majoră în dezvoltarea acestei forme de film.

Seria, găzduită de Astra Film Festival, este creata de Liviu Tipuriță, regizor nominalizat la BAFTA, si le oferă realizatorilor de film și publicului AFF oportunitatea de a întâlni și a dialoga cu cei mai faimoși realizatori de documentar din lume. Este o șansă de a învăța de la cei mai buni din această industrie.

