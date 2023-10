O femeie a fost lovită de mașină pe trecerea de pietoni, joi seara, pe Bulevardul Vasile Milea. A fost transportată de urgență la spital.

Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe Bvd. Gral Vasile Milea, din mun. Sibiu.

Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism spre centru, un tanar in varsta de 19 ani, din jud. Valcea, pe fondul nerespectarii culorii rosu a semaforului situat in zona intersectiei cu strada Vasile Aaron, a acrosat o sibianca in varsta de 46 de ani, angajata in traversarea partii carosabile pe trecerea pentru pietoni, la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

Femeia a fost transportata la spital constienta, transmite purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu, Elena Welter.

In zona se circula ingreunat.

SAJ SIBIU a intervenit cu un echipaj de tip B, în Sibiu pe str V.Milea la un accident ,unde un autoturism a acrosat o femeie aflata pe trecerea de pietoni. În urma accidentului femeia de 46 de ani a suferit mai multe traumatisme:lombar ,membru inferior drept și superior drept ,traumatism cranio facial. După acordarea primului ajutor, femeia a fost transportata la UPU Sibiu în stare stabilă.

