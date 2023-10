Evenimente halucinante au avut loc la finalul jocului de handbal feminin Măgura Cisnădie – SCM Rm. Vâlcea 36-36, care s-a disputat miercuri, în etapa a șasea din Liga Națională. Suporterii echipei oaspete au fost loviți, îmbrânciți și gazați cu spray lacrimogen de către forțele de ordine, în momentul în care au vrut să-și salute echipa favorită.

Ora de Sibiu vă prezintă în exclusivitate filmul evenimentelor de miercuri, din Sala Măgura, acolo unde tensiunea din teren a răbufnit în tribune. Nu a fost prima dată când se întâmplă scene reprobabile la Cisnădie. Cu doi ani în urmă, unul dintre sponsorii echipei SCM Rm. Vâlcea a fost lovit în cap cu pumnul de către unul dintre spectatori.

Venită la Cisnădie cu punctaj maxim, SCM Rm. Vâlcea era lider în campionat și avea prima șansă în partida cu Măgura. Cele două echipe au oferit însă mereu meciuri echilibrate și tensionate. Ultimul exemplu a fost în primăvară, când Cisnădie a reușit o remiză, 33-33, după ce Vâlcea avea 18-11 la pauză. Și atunci, fanii vâlceni au avut probleme după ce postaseră un banner, care le-a fost confiscat de forțele de ordine.

După un început ezitant de meci, Măgura s-a desprins la un neverosimil 13-7 în minutul 16, după ce a marcat la foc automat pe contraatacuri. La pauză, Cisnădia avea 19-16 și cei doi tehnicieni sunt aproape să se încaiere pe margine, în meci televizat.

La pauză, antrenorul Măgurii, Alex Weber discută civilizat cu fanii vâlceni, care sunt situați la peluză și care îi reclamă faptul că au fost înjurați de către preparatorul fizic Christos Poulis.

Repriza secundă continuă cu Măgura la timonă. Fosta jucătoare a Vâlcii, Elena Roșu face meciul carierei și este cea mai bună de pe teren. În minutul 49, Cisnădia conduce cu 31-25 și se îndreaptă spre un succes important, după cel izbutit cu Brăila.

Cu două minute înainte de final, Măgura are 36-33. Finalul de joc este însă al Vâlcii, care egalează în ultima secundă a jocului prin Wollik. Se termină 36-36 și începe nebunia.

Suporterii vâlceni se bucură pentru acest punct nesperat și coboară fericiți de pe rândul al patrulea al peluzei jos, spre plasa de protecție, pentru a-și manifesta bucuria alături de echipă.

La câteva secunde, jandarmii intervin nemotivat și se îndreaptă spre galeria vâlceană. Au loc discuții aprinse între cele două părți.

După ce îl caută momente bune la spate, unul dintre jandarmi scoate dintr-o dată sprayul lacrimogen și îl folosește contra fanilor echipei oaspete. Lucrurile degenerează rapid, un alt jandarm continuă să dea cu spray, apoi i se alătură cei de la Poliția Locală, deși fanii se retrăgeau. Forțele de ordine îi bruschează pe suporteri și îi evacuează din sală, chiar sub ochii jucătoarelor de la SCM, care strigau către forțele de ordine să înceteze violența.

Toți spectatorii dar și jucătoarele celor două echipe acuză probleme medicale după ce au inhalat gazele lansate de către jandarmii sibieni, care nu aveau dreptul de a interveni decât în caz de forță majoră.

Discuțiile continuă în fața Sălii Măgura, între jandarmi, pe de o parte și suporterii echipei oaspete și oficialii clubului SCM, pe de altă parte. Fetița liderului suporterilor echipei SCM se resimte după ce a primit în ochi spray lacrimogen și plânge. Vâlcenii apelează numărul de urgență și cer intervenția ambulanței. Niciunul dintre oficialii Măgurii nu vine afară pentru a aplana situația.

Șeful trupelor de jandarmi încearcă să aplaneze spiritele și explică oficialilor de la SCM că subalternii săi s-au speriat și au folosit sprayul lacrimogen. Sosește ambulanța și acordă primele îngrijiri pentru fetița afectată de intervenția jandarmilor din Sibiu.

Inspectoratul de Jandarmi Sibiu dă publicității un comunicat de presă departe de realitatea din Sala Măgura, în care încearcă să motiveze excesul de zel și care este contrazis de imaginile video. ”Jandarmii s-au deplasat în zona respectiva și le-au pus in vedere suporterilor că există riscul ca plasa să se rupă și astfel viața lor si a celorlalți participanți să fie pusă in pericol. Suporterii deveniseră foarte agresivi, adresând injurii și amenințări forțelor de ordine. Din grupul de aproximativ 30 de suporteri violenți, jandarmii au reușit să îl extragă pe liderul galeriei, moment în care ceilalți au devenit agresivi, împingând forțele de ordine, jandarmii fiind nevoiți să folosească spray-ul de mână iritant lacrimogen pe care îl aveau în dotare” se arată în comunicat.

Tatăl fetiței afectate de gazele lacrimogene, Costel Ungureanu, liderul fanilor vâlceni anunță că va depune plângere penală la adresa Jandarmeriei Sibiu și a Poliției Locale Sibiu.

Clubul Măgura Cisnădie riscă suspendarea terenului propriu, după incidentele produse și de care este responsabilă prin intermediul firmei de pază cu care are contract. În zilele următoare este de așteptat și poziția Federației Române de Handbal visavis de integritatea copiilor în sălile de sport.

Liga Suporterilor Vâlceni: ”Acțiunea forțelor de ordine a fost una premeditată”

Liga Suporterilor Vâlceni a ieșit cu un comunicat de presă, în care condamnă cele întâmplate la Cisnădie. ”Am trecut demult peste mizeriile pe care cei din conducerea celor de la Măgura Cisnădie, sau persoana care dictează tot ceea ce se întâmplă acolo, le fac la adresa galeriilor oaspete care ” îndrăznesc” să facă deplasarea în micuțul oraș sibian! Astăzi, după mulți ani in care au existat foarte multe discuții cu forțele de ordine, nici măcar nu am mai încercat sa introducem in sala materialele, sătui de aroganța celor care își slujesc stăpânii! Deși au mai fost și astăzi mici provocări din partea lor, noi ne-am văzut de treabă și am susținut echipa pe toată durata partidei fără a da importanță grupului de jandarmi ce s-a poziționat fix lângă sectorul galeriei noastre încă de la pauză jocului! La ultima fază de joc, echipa noastră egalează iar după o partidă in care am alergat după gazde, am dorit să sărbătorim, așa cum facem de fiecare data cu echipa noastră! Numai că, acele momente de euforie ale noaste, nu au fost pe placul slujitorilor și aceștia au trecut la lovituri adresate suporterilor vâlceni! După ce au împărțit câțiva pumni și câteva coate și au evacuat un suporter care se bucura prea tare, mixul format din polițiști locali și jandarmi a recurs, încă odată total nejustificat la folosirea spray-urilor iritant lacrimogene, în câteva zeci de secunde, atmosfera in sala devenind absolut irespirabilă! Printre suporterii vâlceni prezenți la partida, un copil de 8 ani, acesta primind un jet de gaz în direcția feței! Comunicatul Jandarmeriei Sibiu, oferit presei acum câteva ore, în care aceștia în intenția de a-și motiva abuzul grosolan pe care l-au făcut pretinzând că suporterii vâlceni au încercat să rupă plasa care delimitează terenul de joc de peluză, pentru a pătrunde în teren lucru total neadevărat și demonstrat de imaginile filmate în sală, ne face pe noi, cei prezenți acolo și nu numai ca în următoarele ore, să urmăm toate căile legale care se impun împotriva tuturor forțelor de ordine prezente la partida din sala din Cisnădie! Pentru lacrimile acelui copil, le garantăm tuturor că lucrurile nu vor rămâne așa! Acțiunea forțelor de ordine a fost una premeditată și acel comunicat dat de Jandarmeria Sibiu, menit doar să intoxice opinia publică, nu face decât să ne îndârjească și să mergem cu ei, până în pânzele albe!”

Ai aflat că