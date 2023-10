BC CSU Sibiu a reușit miercuri seară o victorie extrem de importantă în Liga Națională masculină de baschet, 79-66 în deplasare cu CSM CSU Oradea, după ce a reușit o a doua repriză de excepție.

CSU Sibiu a pornit ca din tun noul sezon, cu două victorii în cupă și două în campionat. Antrenorul sibienilor, Tomas Rinkevicius a spus la finalul jocului că cele două puncte de la Oradea valorează enorm.

„O victorie importantă pentru noi. Valorează cât două meciuri câștigate prin faptul că am obținut-o în deplasare. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Nu ne-am putut antrena în efectiv complet și am avut o săptămână grea. Doar cu două zile înaintea meciului am putut juca 5 la 5. Ne-am pregătit cum am putut. Felul în care ne-am bătut pentru minge în al treilea sfert ne-a ajutat și am început să dominăm meciul” a declarat Rinkevicius pentru pagina oficială de socializare a clubului.

Minchev: ”Am fost mai agresivi în repriza secundă”

Bulgarul Yordan Minchev a fost MVP-ul partidei cu 18 puncte și 10 recuperări și crede că succesul a venit datorită agresivității superioare din defensivă în repriza secundă. „Nu ne-am așteptat la un meci ușor. N-am început bine și am fost modești în apărare. Am schimbat nivelul de agresivitate în repriza secundă și toată lumea a văzut asta. Am fost mai agresivi și asta ne-a adus victoria. Încă nu jucăm cel mai bun baschet, în mod cert. Avem potențial și mă bucur că adunăm victoriile. Vrem să câștigăm și meciul cu Craiova, să ne simțim bine pe teren și să le oferim încă o bucurie fanilor, pentru că sunt peste tot alături de noi” a spus și Minchev.

CSU Sibiu are programat următorul meci pe 14 octombrie, în Sala Transilvania, cu SCM U Craiova.

Ai aflat că