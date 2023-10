Teatrul pentru Copii şi Tineret “Gong” Sibiu joacă în deplasare pe scenele din Iaşi şi Timişoara. Spectacolul “Poveşti invizibile” cu Eliza Păuna şi Mihaela Rădescu va fi prezentat luni, 9 octombrie, de la ora 18:00, la Teatrul “Luceafărul” din Iaşi, iar spectacolul în limba germană “Cenuşăreasa – doar o poveste?!” în regia Evei Labadi va fi prezentat marţi, 10 octombrie, de la orele 10:00 şi 11:30, pe scena Teatrului German de Stat din Timişoara.

“Poveşti invizibile” este spectacolul unei călătorii-învăţare, care ne provoacă să ne imaginăm multiple posibilităţi de a atinge lumea din jurul nostru: cu buricele degetelor care se mişcă lent pe contururi, cu tălpi care încearcă să urce cât mai sus, cu genunchi care nu stau la locul lor, cu urechi care se lipesc de zgomote. “Poveşti invizibile” este un spectacol inspirat din lumea copiilor nevăzători. Copiii şi părinţii văzători sunt invitaţi să aleagă dacă vor să vadă “totul deodată”, adică să se uite ca spectatorii obişnuiţi, sau vor să-şi antreneze urechile şi degetele şi să parcurgă poveştile “bucată cu bucată”. Spectacolul are la bază un text de Mihaela Michailov, iar direcţia scenică este semnată de Selma Dragoş. Spaţiul şi instalaţia tactilă au fost concepute de Gabi Albu, iar muzica pentru această producţie este compusă de Alexei Ţurcan. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute şi nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani.

“Suntem singurul teatru public din România cu o trupă de păpuşari ce prezintă spectacole în limba germană. Aşadar, chiar dacă nu mai suntem azi chiar o secţie, căci au mai rămas angajaţi în teatru doar patru actori, suntem bucuroşi de fiecare dată când putem prezenta spectacole în limba germană în afara Sibiului, pentru a duce mai departe această moştenire generoasă.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii şi Tineret din Sibiu.

Una dintre cele mai frumoase poveşti din toate timpurile prinde viaţă într-o montare de excepţie despre prietenie şi miracolul viselor: “Aschhenputtel – nur ein Marchen?!”. Actorii Secţiei Germane a Teatrului “Gong” aduc un omagiu Sibiului romantic, printr-o montare ce reinventează povestea Cenuşăresei în Palatul Brukenthal. Spectacolul imaginat de Èva Labadi, pe ritmuri muzicale şi cu mult umor, se constituie ca o pledoarie plină de candoare pentru lumea basmelor ca pilon al copilăriei universale şi al bucuriei inocente. Producţia de la Sibiu se bucură de contribuţia unor artişti importanţi ca scenograful Dio Zoltan, co-fondator al Teatrului Ort Iki din Debrecen (Ungaria) sau compozitorul Cari Tibor, laureat al premiului UNITER pentru muzică în teatru. Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Angela Paskuy, Claudia Stuhler, Adrian Prohaska şi Jeno Major. Traducerea textului din limba română în limba germană a fost asigurată de Beatrice Ungar. Spectacolul are o durată de aproximativ 45 de minute şi se adresează copiilor cu vârsta peste 5 ani.

