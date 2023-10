Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de Egalitate de Gen, inițiată de asociația A.L.E.G, are loc anul acesta între 4 și 10 octombrie, la Sibiu, și provoacă la activism și implicare.

“Egalitatea de gen e o piesă din puzzle-ul drepturilor egale, adică arta de a prețui un om indiferent că e femeie sau bărbat, indiferent de rasă, etnie, clasă socială sau alte etichete. O artă care se cultivă, un puzzle ce se construiește de către fiecare dintre noi” – activismul în comunitate, mai ales în rândul tinerilor este tema pe care reprezentanții A.L.E.G o propun pentru ediția de anul acesta, cea de-a XVIII-a, a Festivalului Egalității de Gen.

De câte ori nu vi s-a întâmplat să luați parte la o nedreptate, sau, ați fi vrut să ridicați mâna într-o conversație și să spuneți că nu este în regulă să catalogăm, să judecăm sau să discriminăm oamenii din jurul nostru? De câte ori nu ați fi vrut să luați apărarea cuiva dar nu ați îndrăznit să o faceți, poate din frică, poate din alte motive? De câte ori nu ați simțit nevoia să spuneți că v-ați simțit discriminat sau exclus într-un anume context? Ediția de anul acesta a Festivalului Egalității de Gen ne îndeamnă să ne găsim cuvintele și atitudinea potrivită și să fim activi într-o lume în care drepturile și libertățile trebuie constant apărate.

Începând cu marți, 3 octombrie, suntem invitați așadar să ne alăturăm campaniei de conștientizare adresată în primul rând tinerilor cu scopul de a-i ajuta să se împrietenească cu concepte precum drepturile omului și drepturile femeilor și să vadă dincolo de stereotipuri și prejudecăți. Camelia Proca, reprezentant al A.L.E.G îmi explică cu privire la alegerea temei de anul acesta: “e foarte important ca tinerii să rămână alerți pe subiecte legate de drepturile omului, democrație, voluntariat, să nu ajungă pasivi, că drepturile se mențin cu un pic de luptă și mai ales cu atenție. De asta ne-am concentrat pe tema asta.”

O activitate deosebită în cadrul programului de anul acesta va fi sesiunea susținută în Promenada Mall denumită Alege-ți cuvintele. “Pentru noi este o activitate cu tradiție”, îmi spune Camelia. “Până anii trecuți desfășuram această activitate pe pietonala Nicolae Bălcescu, dar acum avem un parteneriat cu cei de la Promenada Mall pentru mai multe activități. Ei vor să transforme mall-ul cât mai mult într-un hub, pentru tineri, să nu aibă doar activități comerciale ci și educative. Astfel, ne-au pus la dispozitie un spațiu unde o să susținem tot felul de ateliere, inclusiv biblioteca vie, un târg de produse creative cu mesaje referitoare la non-discriminare și egalitate de șanse”, mai adaugă ea.

Camelia îmi povestește despre recurența și importanța Festivalului Egalității de Gen, o campanie anuală de combatere a strereotipurilor și a discriminărilor de gen desfășurată din 2005 în Sibiu. “Lucrând de-a lungul anului cu tineri încercăm să sondăm nevoile și părerile lor, iar anul acesta ni s-a părut important ca mai mulți tineri să afle de ce e important să fie implicați, ni s-a părut că nu există destule informații despre activism și voluntariat, am vrut ca un public mai larg din rândul generației lor să afle ce înseamnă egalitatea de gen și cum se traduce. Încercăm să-i implicăm pe tineri încă din faza de design a unei ativități. Anul acesta într-o tabără pe care am organizat-o la Sibiel am pus în scenă o piesă de teatru forum în parteneriat cu Teatrul Gong iar acest eveniment este urmat de o dezbatere. O vom prezenta și săptămâna aceasta în cadrul festivalului”, îmi spune aceasta.

Anual, evenimentul crește implicarea comunității, iar Camelia îmi spune că Sibiul este un exemplu de bună practică în acest domeniu. În cadrul evenimentului de anul acesta, pe data de 5 octombrie, la ora 17, cei de la A.L.E.G vor publica și o carte de Teatru pentru Drepturi Egale în care se vor regăsi documentate testimoniale de la tinerii care s-au implicat de-a lungul timpului, și scenariile care s-au păstrat de-a lungul anilor. Vineri, pe data de 6 octombrie, în cadrul unei sesiuni de o zi de schimb de bune practici cei de la A.L.E.G îi vor avea invitați pe reprezentanții Primăriei din Marburg, Germania, o organizație care are în organigramă și un departament pentru egalitate de gen și o strategie locală pentru acest demers. Camelia crede că este nevoie și la Sibiu de o mai bună integrare a egalității de gen în toate domeniile de care ne ocupăm, și în administrația publică locală și în sectorul privat și cred că puțină lume înțelege ce înseamnă asta.

“De exemplu, ce înseamnă să integrezi egalitatea de gen în urbanism – să te gândești când creezi spații publice noi sau alte facilități în oraș, să te gândești cât de accesibile sunt pentru alte ctegorii de utilizatori: adolescenți, persoane cu dizabilități, mame cu cărucioare. Sau dacă ești angajator, e important să-ț pui întrebarea ce politici interne ar ajuta anumite categorii ale angajaților. Acestea sunt doar două dintre posibilele exemple, dar în realitate sunt mult mai multe situații pe care trebuie să le luăm în considerare”, mai spune ea.

Programul Festivalului Egalității de Gen poate fi găsit pe pagina de Facebook sau web a evenimentului.

“Pe tineri îi invităm la activitățile din mall iar pe părinți și profesori la Teatrul Forum. Fiecare categorie de vârstă poate găsi o activitate potrivită pentru a fi parte din ediția de anul acesta a festivalului”, concluzionează Camelia.

