Atacantul lui FC Hermannstadt, Gabi Iancu a marcat vineri seară un gol superb în remiza din Bănie, 1-1 cu FC U Craiova 1948. A fost al 50-lea gol pentru atacant în Liga 1!

Gabi Iancu a marcat contra FC U Craiova primul gol din acest campionat, după o acțiune personală. A fost al 50-lea gol din carieră în Liga 1, din peste 200 de apariții.

”Puțin, foarte puțin, puteam să am mult mai multe goluri, dar e bine că am aceste 50. Nu e o mândrie să am 50 de goluri în Liga 1, pentru că am multe meciuri” a spus atacantul Sibiului.

”Mi-am propus să fiu mai perseverent”

Iancu își dorește să elimine momentele în care se vede mai puțin în joc, iar golul de vineri, contra Craiovei îl va ajuta mult ca moral. ”Am trecut printr-o pasă cu mai puțină încredere în mine și mi-am propus să fiu mai perseverent în ceea ce fac și în acest meci mi-a ieșit. Sper că odată cu acest meci am ieșit din situația asta, că l-am văzut și pe Gabi Balint când zicea că dacă atacantul nu marchează, intră într-o stare…Intrasem și eu în starea aceasta. Îmi doresc să fiu eu, să fac ce făceam înainte, să nu mai ies din joc. De multe ori ies din joc, poate ușor și nu mai mă văd pe teren, m-am uitat și eu pe mai multe meciuri” a spus vârful la flash-interviul de la finalul remizei din Bănie, scor 1-1.

”Suntem o echipă omogenă”

Gabi Iancu crede că omogenitatea echipei contează enorm în partidele din acest sezon. ”Suntem mulțumiți de rezultat, cred că puteam face mai multe, repriza a doua a fost o perioadă în care s-a jucat pe contre, simțeam că putem și să marcăm, dar și să luăm gol. Am jucat cu o echipă care venea după două înfrângeri, Craiova a jucat destul de bine, cred că remiza este un rezultat echitabil. Sibiul este omogenă, eu sunt de jumătate de an, mulți sunt de doi ani împreună, am făcut la antrenament mereu aceleași lucruri și cred că avem automatisme, se vede în jocul nostru că nu suntem o echipă ușoară” a mai declarat Gabi Iancu.

