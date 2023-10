Valerică Găman (34 de ani), fundașul central al celor de la Hermannstadt a fost ținta galeriei echipei FC U Craiova 1948, însă jucătorul nu a fost afectat.

FC Hermannstadt a remizat vineri, 1-1 cu FC U Craiova 1948, în meci contând pentru etapa 12 din Superligă și Sibiul rămâne pe locul 5 în clasamentul primului eșalon.

Găman a fost schimbat pauza jocului din cauza riscului unei accidentări și a spus că nu s-a simțit deranjat de injuriile pe care le-a primit pe parcursul primei reprize de la fanii celor de la FCU Craiova 1948, echipă pentru care a jucat în perioada 2006-2011. Suporterii l-au huiduit pentru că stoperul a jucat anii trecuți la rivala Universitatea Craiova.

”Continuăm seria egalurilor. Prima repriză a fost a lor, iar cea de-a doua a fost a noastră. Cred că este un rezultat echitabil. Sunt oltenii mei, nu am cum să mă supăr pe ei. Această echipă face parte din începuturile mele în fotbal. Am aproape 200 de meciuri la ei, îi respect, au un loc aparte în inima mea, cum de altfel au toate echipele pe la care am trecut pentru că au contribuit la cariera mea, am maxim respect. Eu am jucat cu o problemă medicală și cred că nu mai era cazul să mai forțez pentru că riscam să fac o ruptură, așa că am decis împreună cu antrenorul mai bine să ies, pentru a nu face ceva mai grav”, a spus Găman, la flash-interviul de după partida de vineri, din Bănie, scor 1-1.

”Asemăn Sibiu cu ce era la Astra”

Fundașul central al celor de la FC Hermannstadt a subliniat, ca și Gabi Iancu, faptul că echipa sibiană se remarcă datorită omogenității. ”Nu am văzut exact golul, e și meritul lui Chițu, poate puteam și noi să evităm golul, vom analiza. Suntem o echipă, eu o asemăn în mare parte cu ce se întâmpla la Astra Giurgiu. Jucăm de plăcere, nu avem chiar așa stres și ne cunoaștem între noi. Avem omogenitate, în fiecare sezon se aduc maxim 2-3 jucători noi, iar acest lucru se vede pe teren, ne înțelegem foarte bine. Suntem pe loc de play-off, luăm fiecare meci în parte, trebuie să ne axăm să avem un joc bun și totul va veni de la sine”, a conchis Găman.

