FC U Craiova 1948 și FC Hermannstadt au remizat vineri, în Bănie, scor 1-1, în primul joc din etapa 12 a Superligii.

După un început anost de meci, oltenii deschid scorul în minutul 27 prin Chițu, care preia dintre trei adversari cu spatele la poartă, se întoarce și trage direct la vinclu! Sibiul nu a reușit nimic pe atac.

Pe o contră rapidă, în minutul 43, FC U Craiova 1948 a fost aproape de a se desprinde, dar Chițu, din situație excelentă, nu l-a putut învinge pe Căbuz. A fost 1-0 la pauză, după ce Sibiul a fost inexistent în ofensivă.

În încercarea de a își revitaliza echipa, Marius Măldărășanu a făcut trei schimbări la pauză și i-a ieșit. Paraschiv are prima șansă a Sibiului în minutul 56, când lovitura sa de cap a fost blocată de portarul Gurău. În minutul 59, Gabi Iancu recuperează în preajma careului advers, driblează scurt doi apărători, intră în careu și trage direct la vinclu pentru 1-1.

Apoi, Butean a fixat un trasor de la 30 de metri, care a trecut de puțin pe lângă poarta gazdelor. FC Hermannstadt domină, G. Iancu trage din voleu, din unghi foarte greu, dar Gurău apără.

Fonseca are și el o șansă bună în minutul 86, a tras de la marginea careului, Gurău a respins cu greu în față, dar ibericul nu a urmărit mingea. S-a terminat 1-1, un rezultat just după aspectul meciului în care fiecare echipă a fost mai bună câte o repriză. Astfel, Sibiul rămâne pe locul 5, de play-off, cu 16 puncte din 12 jocuri. Trupa lui Măldărășanu adună opt meciuri consecutive fără eșec, dar în care are șapte remize.

FC Hermannstadt: Căbuz – Butean, Găman (Bejan 46), Stoica, Oroian – Bucuroiu (Jipa 46), Mino Sota, Alhassan, Balaure (G. Iancu 46) – Neguț (Bărbuț 67), Paraschiv (Fonseca 81).

