Lăcrămioara Teodorescu, sau Kiki, după cum probabil o știți deja majoritatea dintre voi, este acea femeie care și-a urmărit visul, și-a depășit limitele și a dovedit că dacă îți dorești ceva îndeajuns de mult în viață, întreg universul va conspira pentru a-ți îndeplini dorința.

De data aceasta universul a fost comunitatea sibiană care i s-a alăturat din primul moment și care a susținut-o să devină în septembrie 2023, Ironwoman. Totul pentru o cauză dragă ei, și anume strângerea de fonduri pentru a ajuta copii care au nevoie să beneficieze de operaţii gratuite pe inimă.

Lăcrămioara Teodorescu nu este doar Ironwoman 2023, ci este și superwoman în fiecare zi. Mamă, soție, sportivă, cu un job care-i ocupă 5 zile pe săptămână și cu multe vise și competiții în program, Kiki jonglează cu orele zi de zi pentru a concluziona la finalul zilei: vis și făcut! Întrebată cum le face pe toate spune că: “Dacă vrei, ai timp pentru toate. Asta de fiecare dintre noi depinde. Dacă faci să fie o prioritate din obiectivele de pe lista ta, să fie ceva important, atunci ele devin ca un al doilea job al tău. Eu de exemplu îmi făceam antrenamentele în fiecare dimineață. Dacă ești disciplinat, ai o rigoare atunci îți vei îndeplini obiectivele.”

Lăcrămioara a participat vara anului acesta la concursul Ironman în Danemarca, iar săptămâna trecută s-a întors de la același concurs, din Italia. A alergat, a înotat, a mers cu bicicleta, totul pentru a susține proiectul Inimi sănătoase pentru copii inițiat de Fundația Polisano Sibiu.

“Pentru inima fiecărui copil care bate și poate fi ajutată, aleg să înot, biciclesc și alerg, aleg să fiu o Ironwoman! O cursă de Ironman este o luptă de zi cu zi la antrenemente la fel cum personalul medical duce lupte grele pentru fiecare inimă de copil care se antrenează să bată. Acest proiect îl voi purta cu mine mereu în suflet și pe tricou, prin motivul inimilor mici salvate de inimile mari ale echipei Polisano. Veniți alături de mine să ajutăm inimile ce vor alerga mâine, vor bicicli sau înota, sănătoase!”, ne îndeamnă Lăcrămioara, inspirându-ne să ne alăturăm cauzei pe care o susține.

Kiki nu a fost o sportivă dintotdeauna, s-a apucat de alergat în urmă cu 11 ani când l-a înscris pe fiul ei, Alex, la atletism. Ca să-și umple timpul de așteptare în timpul antrenamentelor lui, Lăcrămioara a început la rândul ei să alerge. Așa s-a născut această pasiune a ei care a continuat apoi cu antrenamentele de la Club Sportiv Comunitar Sibiu și s-a transformat în participarea la câteva maratoane și alte concursuri de alergare montană. Astăzi are în palmaresul de sportiv amator 11 participări în 12 ediții la Maratonul Internațional Sibiu, 4 semi-maratoane și 7 maratoane, și o grămadă de maratoane montane, nici ea nu mai știe câte, după cum povestește. “Am căutat fel și fel de provocări care să mă motiveze să mă antrenez. Dacă am participat o dată la un concurs ne-am mai dus și a doua oară. La Maratonul de la Sibiu de exemplu participăm tocmai pentru proiectele comunitare. Zic participăm pentru că și soțul meu aleargă, și băiatul aleargă, și atunci de multe ori transformăm experiențele sportive și în vacanță, în weekend, tocmai pentru că o facem din plăcere”, îmi mărturisește Lăcrămioara.

Cu cursiera a învățat să meargă recent, iar să respire sub apă a învățat chiar înainte de pandemie cu prilejul cursurilor de înot susținute de cei de la Club Sportiv Comunitar. Atunci și-a zis că dacă învață să înoate bine va participa la Ironman, dar va fi Ironwoman. “Mi se părea discrimiatoriu să ne numim Ironman dacă suntem femei”, spune Kiki. Acum, realizarea ei i se pare extraordinară.

“Pentru mulți oameni pare ceva de nerealizat dar eu zic că dacă te pregătești pentru ceva și crezi cu adevărat în ceea ce faci, trebuie să reușești”. mai adaugă ea.

Alergarea este pentru ea acel moment în care s-a autodescoperit: “m-am descoperit că pot să-mi depășesc limitele, că pot să fac mai mult decât cred. Mi-a crescut încrederea în foțele mele și oricât de greu este la un moment dat, depășești orice moment și mergi mai departe. Sentimentul acesta l-am trăit în multe curse de maraton, și aceste experiențe m-au întărit”. Lăcrămioara este de părere că oricine își dorește și este suficient de motivat poate să se apuce astăzi de alergat și să ajungă în timp să participe la concursuri de alergare sau chiar Ironman.

“Depinde doar de fiecare în parte, de cât de mult își dorește și de cât de disciplinat și ambițios este. Fiecare dintre noi ne putem depăși limitele, nu neapărat doar în domeniul alergatului. Fiecare are o pasiune și dacă are curaj să meargă mai departe să o urmărească își va îndeplini visul”, spune ea.

Fiecare obiectiv sportiv pe care și-l propune Lăcrămioara, este de obicei însoțit și de un obiectiv de susținere a comunității. Se implică de fiecare dată când are ocazia și crede că astfel de acțiuni sunt importante. “N-am vrut să merg la cursa aceasta doar pentru mine. Am zis că pot să fac mai mult decât atât și mi-am ales o cauză pe care să o susțin în paralel, pe care am simțit-o eu apropiată de sufletul meu, și pentru care a meritat să lupt”, mi-a povestit ea. La rândul ei, și ea a fost susținută de întreaga comunitate, mai ales în cercul femeilor influente din Sibiu, care au realizat, la inițiativa Cătălinei Costache, director al Fundației Polisano, în decursul verii, o fotografie de susținere în Piața Mare pentru demersul inițiat de Kiki. “Atunci când am ales să particip la Ironman, am zis că eu o să fiu o Ironwoman într-un concurs Ironman și a tresărit în mine ideea de feminitate și că femeile sunt și ele puternice. Nu doar în sport ci și în comunitate. Noi în Sibiu avem atât de multe femei puternice, femei care conduc o afacere, un oraș, fundații care schimbă vieți. Astfel am vrut să subliniez și puterea femeilor prin acest demers”.

Despre antrenamentele de la Club Sportiv Comunitar, Lăcrămioara spune că sunt extraordinar de binevenite pentru comunitatea orașului. Fiind parte dintr-un grup organizat, antrenându-te cu diferiți oameni devii o familie cu ei, te motivezi tot timpul există cineva care să îți dea un mesaj, să aibă grijă de tine. “Pentru fiecare dintre noi, Club Sportiv Comunitar Sibiu, este a doua familie. Noi toți spunem asta. Nu doar ne antrenpm, ci mergem și facem și voluntariat, ajutăm când e nevoie în comunitate, contribuim la proiecte, noi alergăm, susținem peste tot unde putem. Si e un sentiment foarte plăcut”, concluzionează Kiki.

Cei care doresc să o susțină și să susțină inițiativa pentru care a participat la cele două concursuri Ironman, Inimi sănătase pentru copii, inițiată de Fundația Polisano, o poate face accesând acest link. Proiectul își propune să dea o șansă la viață copiilor cu malformații pe inimă, prin intermediul facilitării operațiilor gratuite cu echipe medicale specializate din străinătate.

