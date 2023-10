După remiza de vineri din Bănie, 1-1 cu FC U Craiova 1948, antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu s-a declarat mulțumit de seria pozitivă a echipei, de opt meciuri în Superliga fără eșec.

La finalul partidei de la Craiova, Marius Măldărășanu a apreciat efortul depus de echipa sa, care a încheiat cu bine o serie foarte obositoare. Chiar dacă a făcut șapte remize în ultimele opt partide de campionat, Măldărășanu subliniază că fiecare punct este important în lupta pentru play-off.

”Decât să ai șapte înfrângeri, mai bine ai șapte egaluri, punct cu punct contează. Am început bine, am mers în presing, dar au câștigat teren, am făcut greșeli, a apărut acel gol și ne-am pierdut puțin reperele. Îmi felicit băieții, pe toți, am revenit și am avut situații de gol. Ceea ce mă bucură e că a fost al șaselea meci în 19 zile, dar am terminat sus, s-a văzut că ne-am dorit să câștigăm, ne-am dus peste ei, ne-am apărat bine și efortul este unul foarte mare. Băieții sunt întinși pe jos la vestiare, oboseala își spune cuvântul, au dat totul până în ultimul minut. Este mai greu pentru cei tineri acum, acum mulți ani noi cei tineri alergam și îi țineam în spate pe cei mai bătrâni, acum cei mai în vârstă îi țin în spate pe cei tineri” a spus Măldărășanu la flash-interviuri.

”Le cer să aibă personalitate”

Tehnicianul este convins că echipa sa va marca mai mult, odată cu atacanții vor avea mai multă încredere. ”Este un punct, ne mulțumește, este acolo în clasament. Ne pregătim pentru următorul meci, vor avea câteva zile libere, le merită. Eu le dau libertate și le cer să aibă personalitate. Niciodată nu i-am certat când au șutat la poartă și au dat în tribună. Este normal, când dai la poartă vrei să dai gol. Vor veni și golurile, băieții au nevoie de încredere, ca atacant îți dorești să marchezi.”

”Avem un joc plăcut ochiului”

Măldărășanu visează la play-off, dar anunță că nu va fi deloc ușor. ”Poate puteam intra de anul trecut în play-off. În sufletul nostru ne dorim, antrenori, jucători, patroni, conducători, însă nu este ușor. Ca să rămâi în play-off trebuie să lași afară multe echipe cu loturi foarte bune, dar nu înseamnă că nu putem. Cred că avem un parcurs din punct de vedere al jocului destul de bun, am avut și momente proaste, în fiecare joc, chiar și când am câștigat, dar este un joc plăcut ochiului”, a spus Marius Măldărășanu.

