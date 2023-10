Arhitectul sibian Alexandru Găvozdea, liderul mișcării civice Sibiu2024, a fost invitat la emisiunea „Ora de Politică” și a vorbit despre o potențială candidatură la Primăria Sibiu.

Alexandru Găvozdea este liderul mișcării Sibiu2024 și a fost președinte al Ordinului Arhitecților din România. Acesta a vorbit la „Ora de Politică” despre platforma civică pe care a creat-o pentru a putea identifica problemele din comunitatea sibiană, dar și despre rolul acesteia în contextul unei candidaturi la Primăria Sibiu. Lucrurile nu sunt bătute în cuie pentru moment, însă o decizie va fi luată la începutul anului viitor, a spus Găvozdea.

„Primele discuții s-au iscat atunci când am început să fiu mai expus public, în special din funcția de președinte al Ordinului Arhitecților din România. Atât în discuții locale, cât și la nivel național, a apărut o astfel de ipoteză, pentru că există în Europa câteva exemple notorii de arhitecți care au îmbrăcat la un moment dat acest rol, cel mai important rol de funcție publică, și care s-au remarcat prin calitatea pe care au adus o în viziunea de dezvoltare a orașului și în îmbunătățirea de fapt a calității vieții în oraș. Nu m-am dus în această direcție pentru că am zis ok, am un job la Ordinul Arhitecților, am un mandat de 4 ani, trebuie să o duc la bun sfârșit, m-am angajat să fac niște lucruri, vreau să le fac și chestia asta chiar a ieșit destul de bine, aș putea spune. După aceea am început să mă gândesc la chestiunea asta și m-am uitat că avem o problemă, de fapt, că în general, partidele politice nu prea au oameni de o înaltă ținută, de competență profesională foarte consistentă, pe care să îi împing în față. Poate sunt membrii, dar nu se afișează, nu sunt duși în funcțiile importante. Și atunci problema este că dacă partidele nu au oameni, ci de fapt cei care ajung în zona de a lua decizii nu sunt cei mai competenți dintre noi, din comunitate, atunci cam suntem în prăpastie cu toții.

O eventuală candidatură este cât se poate de strâns legată de planul pentru Sibiu de care vorbeam, adică de ceea ce va produce platforma aceasta de oameni pe care i-am adunat la un loc. Pentru că planul trebuie să fie coerent. Așa cum spuneam, eu cred trebuie să fie ambițios și trebuie să aibă o țintă pe termen lung și foarte lung, pe lângă cele imediate și în primul rând, comunitatea Sibiu 2024 este cea care, mă va convinge că avem cu ce să cu ce să pornim la drum într-o astfel de aventură care ar însemna o candidatură. (…) Dacă vom avea un plan cu cap și coadă și dacă el va fi văzut ca atare și de către sibieni.

Eu cred că dacă facem un plan pentru Sibiu convingător, astfel încât să aibă sens o candidatură, cât de convingător este el, se va măsura de fapt și prin aderența oamenilor la acest plan. Sigur, este nevoie să și comunicăm, să îl prezentăm, să le explicăm. Dar în primul rând el trebuie să existe și pe asta aș vrea să ne concentrăm, pentru că altfel nu e cu nimic mai valoroasă o candidatură care doar se anunță și care și pune un plan pe masă. Decizia cu privire la candidatura va fi luată o dată ce va fi lansat planul anterior menționat. „Planul va fi publicat undeva pe final de luna noiembrie. La începutul anului viitor o să batem în cuie decizia”, a precizat Găvozdea.

