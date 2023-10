Odată cu afișarea rezultatelor oficiale ale ultimei etape Romanian Endurance Series 2023, Alin Moldovan și Rareș Tomița sunt confirmați drept campionii naționali ai clasei A2.

Echipajul sibian format din piloții Alin Moldovan și Rareș Tomița, reprezentând ACS Șera au terminat pe primul loc după cele cinci etape ale Campionatului Național de Anduranță, la clasa A2. Un rezultat excelent pentru cei doi piloți, care anul trecut evoluau la clasa Logan Cup.

Alin Moldovan: ”Succesul din etapa regină a cântărit mult”

”Cu două victorii de etapă și un loc trei din totalul celor cinci, am reușit să ne adjudecăm titlul cu un avans de 5 puncte în fața celui mai apropiat competitor. Nu putem decât să ne mândrim cu acest rezultat și cu un neașteptat loc 5 in clasamentul diviziei Touring Open. Cu siguranță, succesul din luna mai de la RES 500, etapa regină, a cântărit mult în economia clasamentului” spus pilotul Alin Moldovan, care a debutat cu doi ani în urmă în Romanian Endurance Series.

Dacă în 2022 pierdeau titlul clasei Logan Cup în cadrul aceluiași campionat la un singur punct, 2023 s-a dovedit un an mult mai prolific, aceștia reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.

Rareș Tomița: ”A fost o decizie înțeleaptă”

Schimbările din startul acestui an au fost unele inspirate. ”Anul trecut am ratat titlul în ultima cursă a sezonului, astfel că anul acesta ne-am luat revanșa, putem spune. La începutul anului am luat împreună cu Alin decizia de a schimba materialul de concurs și clasa, astfel că am concurat cu Honda Civic A2. Se pare că a fost o decizie înțeleaptă” a declarat și experimentatul Rareș Tomița, care a concurat 17 ani în campionatul naționale de raliuri.

La finele lunii octombrie va avea loc prima cursă de 12 ore din România, dar care nu punctează în clasament. Din considerente legate de lipsa bugetului, cei doi piloți au ales să nu participe. Vă vom ține la curent cu planurile acestora pentru sezonul 2024, referitoare la campionat, mașină și echipă.

