Ministrul israelian al apărării a introdus „stare de război” după ce mii de rachete au fost lansate de gruparea Hamas din Fâșia Gaza.

Peste 5.000 de rachete au fost lansate, sâmbătă dimineața, în urma unui atac surpriză revendicat de mișcarea islamistă Hamas. În mai multe orașe din sudul și centrul țării sute de cetățeni au fost răniți. Șase persoane au fost declarate decedate, notează aljazeera.com.

Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed in rocket fire and 15 injured.



Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc