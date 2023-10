“Expoziția “În Scris – E scris!” are două părți în concept. O parte ce găsim noi, sau cum ne găsim siguranța în lucrurile scrise. Scris, semnat – peste tot unde te duci, trebuie să lași ceva scris și semnat. Mai mult de atâta mai este și vorba aceea populară care spune, îți dau în scris, adică cu siguranță așa este. A doua parte, este scris, se referă mai degrabă la percepție, adică la lucrurile acelea pe care le presupunem. De exemplu, este scris în stele. Iar aceste două se alătură frumos prin faptul că toate lucrările folosesc text, dar textul te provoacă să-l vezi ca un element vizual din compoziție. Adică nu este de citit, ci mai degrabă de perceput”, îmi spune Roxana. Ștefan Jammer a expus în acest context câteva colaje care se evidențiază printr-o dimensiune specială a simbolisticii lucrării, iar Simona Sterca a pornit în instalația ei de la geneză, vorbind despre momentul de început – la început a fost cuvântul. În același spațiu expun și Florin Magda, proiecția unui mini-oraș ce se referă la apropiere și comunitate și Roxana Ioneascu o lucrare video numită A Sculpture for the Mind- șapte videouri despre lucrări la care a lucrat șapte ani. “Se spune că artistul e prezent cu publicul, dar în cazul meu eu vreau să fie publicul prezent cu mine. Adică să fie, chiar dacă lucrarea e deja finită, videoul este gata, totuși o lucrare colaborativă: adică cel care se uită să-și facă propria sculptură din gânduri în mintea sa, în timp ce se uită la ceea ce fac eu. Bineînțeles, metaforele le poți citi, practic ideile pe care le pun aici le-am luat de la o doctoriță neurolog, o cheamă Caroline Leaf, și mi se pare că să potrivesc perfect cu dorința mea de a ilustra gândurile care ne duc undeva, care ne construiesc viitorul. Dar deseori, ne oprim în coduri, în etichete. Și lucrarea mea vorbește și despre asta, coduri și etichete. Uneori vrem să plecăm mai degrabă din exterior decât să ne ascultăm din interior. În interior, vreau să vă spun, nu avem un cod de bare sau un cod QR, dar avem alt cod, codul ADN. Și atunci când îl ascultăm, ascultăm tendințele noastre,umanitatea din noi, cea care cumva în sine ne conferă un drum și ne ajută și să avem o structură bună pentru gândurile care ne duc undeva, care construiesc. Caroline Leaf ne spune că un gând sănătos arată ca un copac frumos verde cu arborație, iar un gând toxic e asemenea unui copac trăznit. Lucrarea în sine, instalația, o puteți vedea pe YouTube dacă căutați Sculpture for the Mind”, îmi explică Roxana. Pentru ea platforma aceasta creată de NAG pentru toată lumea, artiști, galerii, pop-up events este un eveniment unicat foarte binevenit pentru arta contemporană în România. “La NAG mi se pare extraordinar site-ul lor, faptul că îți permite să descrii și lucrarea, și artistul, iar vizitatorul are la îndemână toată informația de care are nevoie. Cred că problema cu arta contemporană este că în general poate părea un cod depărtat de om, chiar dar sunt avem artiști contemporani, care ar trebui să vorbească pe limba celor care trăiesc acum“, mai completează ea.

Concluzionez și eu că expoziția celor de la Cer Deschis este probabil cea mai complexă a ediției de anul acesta a NAG și plec către Mielu Alb cu speranța că voi găsi lucrări mai simplu de interpretat, portivite pentru o seară de sâmbătă la pas prin oraș.

Alambicat