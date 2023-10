Invitat la Ora de Sport, directorul BC CSU Sibiu, Horațiu Floca a anunțat că în următorii ani, baschetul sibian poate dispărea, dacă în Municipiu nu va apărea o nouă sală de sport modernă și mai spațioasă.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din sportul sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Horațiu Floca, directorul clubului BC CSU Sibiu.

Pentru a ține pasul cu baschetul românesc și european, CSU Sibiu are nevoie pe viitor de o sală mai spațioasă și mai modernă, așa cum s-a construit în alte orașe precum Cluj, Oradea, Craiova sau Pitești. Prezent la Ora de Sport, Horațiu Floca crede că, pentru a putea lupta cu echipele care au săli noi și se dezvoltă rapid, pentru CSU este obligatoriu să aibă în Sibiu o sală nouă în viitorii ani.

”Nu cred că am pierdut ceva în momentul de față datorită Sălii Transilvania, este sala noastră, ne facem treaba cu ea, dar vreau să spun alt exemplu, cu o situație care am prin care am trecut. Am fost acum doi ani la un schimb de experiență în Germania la două cluburi, la Ludwigsburg și la Braunschweig, intermediat de doi români, domnii Nicolau și Călin. Am fost la acele cluburi într-un schimb de experiență în care ne-am cunoscut, am văzut cum sunt organizați, ambele cluburi au 4.000, 5.000 de locuri în sală. Cei doi români care au fost acolo, care au fost gazdele noastre, mi-au spus: Horatiu, pentru voi este ok acuma, dar uite ce se întâmplă la Oradea, Cluj, Pitești, Craiova, în alte părți. Dacă Sibiul nu va avea în 3, 4, 5 ani o altă sală, voi veți muri, pentru că nu veți mai putea lupta cu acele cluburi, care vor avea alte venituri din ticketing, care vor avea alt suport din partea fanilor lor. Și treaba asta îmi dă de gândit și mă sperie. Da, decât o sală de 4.000, 5.000 de locuri care să fie goală, prefer să fie Sala Transilvania în momentul de față. Ca să ai o sală de 4, 5000 de locuri, trebuie în primul rând să o ai, apoi va fi o provocare ca să o umpli. Cred că se poate face treaba asta cu un plan bine pus la punct, cu o strategie” a afirmat directorul de la BC CSU Sibiu la Ora de Sport.

Sala Transilvania, cu aproape 2000 de locuri este la limita inferioară pentru a primi acceptul jocurilor de cupe europene. ”Avem nevoie de o sală fără discuție, pentru că și inclusiv cu Sala Transilvania suntem la limită ca să respectăm regulile pentru cupe europene. Avem voie să jucăm aici, dar suntem la limita inferioară pentru respectarea criteriilor de a găzdui partide europene. Este nevoie de ea în următorii ani. Cum am zis, în 3, 4, 5 ani, ca să nu murim, ca să putem trece la nivelul următor, trebuie este nevoie ca să avem această componentă a infrastructurii sportive” spune Horațiu Floca.

CSU va fi beneficiar la sala de la Șelimbăr

O nouă sală de sport este în faza de proiect la Șelimbăr, în prelungirea Bulevardului Mihai Viteazu. Dacă aceasta va fi finalizată, BC CSU va fi unul dintre beneficiari. ”CSU a contribuit la dosar, pe lângă direcția academică de educație a acestei săli, a acestei structuri, acestei infrastructuri sportive, care este pentru partea de educație a catedrei de sport a universității, al doilea beneficiar al acestei săli va fi Clubul Sportiv Universitar Sibiu, fără discuție. Doamne ajută să se avanseze cu proiectul ăsta, să se ajungă până acolo. Eu știu că doar am depus Universității Lucian Blaga documentele necesare și dorința noastră de a juca, de a avea o sală mai mare. Mai departe, lucrurile sunt mai sus de noi și nu știu cât va dura și cum se va întâmpla” a explicat Horațiu Floca.

”Ar fi cireașa de pe tort”

Echipa lui Tomas Rinkevicius este nevoită de multe ori să se antreneze în alte locații, atunci când Sala Transilvania este ocupată cu evenimente. Floca crede că o sală nouă ar fi cireașa de pe tort în sportul sibian. ”Orice infrastructură sportivă se face este binevenită, că este pentru atletism, baschet, karate, fotbal. Consiliul Județean are Sala Transilvania, Primăria, la rândul ei, a investit în ultimii ani în anumite săli noi, construite de la zero la nivel de școli și licee, de care, în afara orelor de curs, beneficiază într-o măsură și sportivii de la baschet, copii și juniori. Bineînțeles că o Sală Polivalentă mare ar fi cireașa de pe tort, deci nu putem să spunem că nu ne dorim, ne dorim! Noi încă ne lovim de situația în care Sala Transilvania este ocupată cu alte evenimente, trebuie să ajungem să ne antrenăm în diverse locații și este greu, ba ajungem la Școala nr. 24, ba la CSS sau nu mai știu unde. Cu o sală mai mare am putea atrage și mai mulți sponsori, care ar avea altă vizibilitate” spune conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

”Fără sală, vom fi ori jos de tot, ori nu vom mai fi”

Conducerea CSU Sibiu a lucrat la o strategie de dezvoltare a clubului pentru următorii cinci ani, iar infrastructura ocupă un loc prioritar în planurile pentru viitor.

”La începutul acestui an, am lucrat la o strategie de dezvoltare a clubului pentru perioada 2023-2028, pe cinci ani, începând din acest an. Am lucrat cu membrii Consiliului de Administrație, cu reprezentanți ai Universității Lucian Blaga, în care am văzut în ce direcție vrem noi să ne dezvoltăm, pornind de la misiunea și viziunea noastră ca și club. S-a făcut o analiză reală a situației noastre, puncte slabe, puncte bune, oportunități, tot ce sunt. După aceea ne-am stabilit împreună o direcție de dezvoltare, niște linii strategice pe care vrem să mergem în următorii cinci ani. Bineînțeles că este aici, în această treabă, partea de infrastructură, fără discuție. Avem analiza reală a situației noastre și știm și cum am spus, dacă în cinci ani de zile nu vom avea altă sală, vom fi ori jos de tot, ori, Doamne ferește, nu vom mai fi. Sau poate, Doamne ferește, vom juca în liga a doua. Deci este clar că avem mare nevoie. O sală la un nivel mai mare ar fi un mare ambasador al Sibiului pe plan inter și internațional, este nu doar o piatră de temelie pentru sportul local, este pentru comunitate. La nivel administrativ se știe de situație, Trebuie să se găsească variante, fie să se susțină proiectul Universității, sau să găsească orice altă variantă pentru o sală, nu contează a cui este, va fi a Sibiului” a anunțat Horațiu Floca.

