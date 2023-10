Invitat la Ora de Sport, un nou produs online al Ora de Sibiu, directorul BC CSU Sibiu, Horațiu Floca a estimat că bugetul necesar al clubului în actualul sezon este de circa 1,5 milioane de euro, care încă nu este acoperit în totalitate.

Horațiu Floca a anunțat la Ora de Sport că bugetul dorit nu este încă realizat și se caută resurse din sponsorizări pentru realizarea sumei necesare pentru sezonul în curs.

”Pentru partea de finanțare care vine de la Ministerul Educației sau de la Primărie, bugetele sunt pe an fiscal. Pentru sezonul de baschet care începe în august și se termină anul viitor în mai, trebuie să lucrăm la un buget care să acopere aceste costuri. În această vară, când am făcut bugetul, ne-am estimat un buget să ajungem la 1,4 sau 1,5 milioane de euro. Încă nu am ajuns acolo. Bineînțeles că în acest buget sunt trecute și costurile cu cupele europene și alte costuri care sunt. Încă nu am ajuns, va trebui să luptăm puțin, să tragem ca să putem să îl acoperim sau, dacă nu reușim, va trebui să fim atenți de unde putem să scădem din cheltuieli, pentru că până la urmă, la final, veniturile și cheltuielile trebuie să fie acolo.”

Participarea în FIBA Europe Cup nu a fost inițial bugetată, astfel că acum conducerea CSU caută să suplimenteze finanțările apărute cu cele minim șase meciuri în Europa. ”La începutul anului ne-am făcut buget pentru anul fiscal 2023, noi nu știam atunci dacă intrăm în play-off. Este clar că noi nu am bugetat costurile cu aceste competiții europene. Din păcate, nici la autoritățile publice locale nu am putut să mai depunem cereri de finanțare pe agenda sportivă, pentru că noi am aflat concret abia în 23 mai că vom juca în cupele europene, iar ea era demult finalizată, votată, era deja în funcțiune. Ne-a dat peste cap situația asta, ne-a pus într-o postură în care trebuie să ne agităm, trebuie să ne luptăm, să dăm din coate ca să reușim să acoperim aceste costuri. Nu este vorba doar de deplasări, trebuie să acoperim costuri cu arbitrajul, avem costuri cu deplasările și cu arbitrii care vin la noi” a explicat Horațiu Floca.

Horațiu Floca a jucat baschet la juniori, a fost jurnalist sportiv, de peste 20 de ani este la CSU Sibiu, iar vasta experiență la club îi dă optimismul că se vor găsi banii necesari pentru a duce la capăt cu bine actualul sezon. ”Am încredere că vom reuși să trecem cu bine peste perioada asta cu cupele europene. Niciodată Sibiul nu s-a scăldat în bani. Nu, n-am avut niciodată excedent sau așa, dar tot timpul am reușit să o scoatem la capăt, că ne-au ajutat sponsorii, că ne-au ajutat partenerii, că ne-a ajutat Dumnezeu, dar am reușit să scoatem de fiecare dată la capăt” a mai spus conducătorul clubului BC CSU. Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Horațiu Floca, directorul clubului BC CSU Sibiu.

