Arhitectul sibian Alexandru Găvozdea a fost invitat la emisiunea „Ora de Politică” și a vorbit, printre altele, despre colaborarea pe care ar trebui să o aibă autoritățile cu mediul de afaceri local.

Arhitectul sibian consideră că mediul de afaceri local ar trebui să fie „băgat în seamă” mai des de autorități. Este nevoie de o permanentă cooperare între instituții și antreprenori, iar interesul public să primeze, și nu interesul politic.

„Cred că este foarte important, de fapt, să existe un parteneriat, parteneriat nu neapărat strict în înțelesul legii, parteneriat public-privat, ci o cooperare permanentă. Experiența mea și ca antreprenor, practic ca arhitect am un birou care lucrează într-o piață liberă, am văzut-o și am discutat cu foarte multe persoane și din rolul meu de președinte al Ordinului la nivel național, dar și la nivel local, despre faptul că e foarte ușor să adaptezi un plan de business ca el să fie în continuare viabil și eficient și valoros, fără să calci pe bătături interesul public și să ajungi să ai conflicte cu autorități, cu diverse structuri și instituții. Dar asta presupune să ai dialog de la început, ca atunci când te așezi la masă să ai cu cine să vorbești și să ai predictibilitatea că dacă stabilim că e într-o direcție bună traseul acesta, pe traseul acesta chiar să mergem și chiar să funcționeze. Ori pare-se că, din păcate, la nivelul țării, o astfel de cooperare nu prea există. Ea se limitează tot la afinități politice”, a spus Alexandru Găvozdea.

