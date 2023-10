Pentru CSU Sibiu, derby-urile de referință din ultimele sezoane în Liga Națională masculină de baschet sunt cele cu U-BT Cluj-Napoca, de departe cea mai puternică echipă din România.

Invitat la Ora de Sport, directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca și-a amintit cu nostalgie de derby-urile din trecut cu Dinamo, Asesoft sau Oradea. Acum, însă, adversarul care aprinde scântei în Sala Transilvania este colosul U-BT Cluj-Napoca, echipa campioană și cel mai puternic club din baschetul românesc.

”În cei 20 de ani de când sunt la acest club, s-au perindat multe echipe care ne-au fost adversare în derby-uri. Am început cu Dinamo, după aceea a fost perioada Asesoft, în care tot timpul ne luptam David cu Goliat. Tot timpul noi am fost considerați o echipă mai mică, dar cu suflet mare și am încercat să ne luăm la trântă cu granzii. După aceea a venit perioada în care a început să crească Clujul, proiectul gândit de Mircea Cristescu acolo a dat roade. Ulterior, într-o perioadă în care Clujul a avut poate 1-2 sezoane mai modeste, a venit Oradea cu investiții mari, cu un proiect serios. Dar, cred că derby-urile noastre cele mai frumoase, cele mai dorite, sunt cu Clujul” a spus Horațiu Floca.

Cunoscutul slogan al fanilor sibieni, ”Hai CSU, întotdeauna peste U” nu se referă doar la aspectul sportiv. ”Acest slogan nu se referă neapărat numai rezultatul sportiv din teren, se referă și la iubirea suporterilor pentru echipă, la susținerea lor necondiționată. Și la fel, la un duel al galeriilor, Sibiu – Cluj” a explicat conducătorul lui CSU.

”Sper să ne ridicăm la nivelul Clujului”

Horațiu Floca speră ca în acest sezon, CSU să se ridice la nivelul lui U Cluj, marea favorită la câștigarea Ligii Naționale. Mai mult, oficialul clubului sibian spune că un succes contra Clujului ar reprezenta o amintire de neuitat pentru suporterii galben-albaștri. Cele două echipe s-ar putea întâlni în faza a doua a campionatului.

”Mă bucur că avem acest acest acest derby al Ardealului. Sper să ajungem să ne ridicăm și noi la nivelul Clujului, chiar să le punem probleme și să încercăm să îi și învingem în sezonul actual. La începutul sezonului suntem în conferințe diferite, nu vom juca cu ei decât dacă ne vom califica amândouă în aceeași conferință mai departe. Orice echipă vrea să lupte cu cei mai puternici, vrea să ajungă să joace cu ei, să se lupte și să încerce să se ridice la nivelul lor. Cred că indiferent de locul pe care terminam noi în campionat, orice sezon din cele 20 de când sunt la club, îți rămâneau în minte victoriile pe care le făceai cu Asesoft la Sibiu sau cu Clujul, sau când mai câștigai în deplasare la ei. Este adevărat că la sport o singură echipă câștigă titlul, celelalte sunt de la locul 2 în jos, pe 5, 8, 10, dar nu înseamnă că cele care au fost pe aceste locuri, nu au performat, Înseamnă că atâta s-a putut în acel moment, în acel sezon, asta a fost conjunctura. Nu-ți rămâne locul 8 sau 10 în amintire, îți rămâne victoria cu Asesoft, victoria cu Cluj, cu Dinamo sau cu cine te intersectezi acuma” a mai declarat Horațiu Floca la Ora de Sport.

