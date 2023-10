Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu au efectuat, în data de 9 octombrie 2023, un control pe Autostrada A1, pe raza județului Sibiu.

În cadrul controlului, au fost verificate un număr de 28 de mijloace auto de transport de produse alimentare. În urma controalelor, au fost constatate 6 deficiențe, pentru care au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 40.000 lei.

Controlul au avut ca tematica, potrivit competentelor institutionale ale DSVSA SIBIU, verificarea respectarii legislatiei sanitare veterinare privind protectia, bunastarea animalelor si a normelor de biosecuritate pe timpul transportului, a transportului produselor alimentare de origine animala si nonanimala, toate acestea avand ca scop final, protejarea sanatatii publice si prevenirea transmiterii unor boli majore la animale sau de la animale la om.

”Cu aceasta ocazie au fost verificate un numar de 28 mijloace auto.Principalele deficiente constatate se refera la: transport de produse alimentare de origine animala cu mijloc auto neautorizat sanitar veterinar, neigienizat si nedezinfectat, alimente nemarcate/neetichetate corespunzator si neansotite de documente care sa ateste trasabilitatea acestora.

In cadrul acestei actiuni tematice, ca urmare a constatarii deficientelor mentionate, au fost aplicate un numar de 6 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 40.000 lei.

De asemenea, au fost confiscate, in vederea neutralizarii un numar de 3120 oua, nemarcate conform legislatiei in vigoare si pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienta care sa ateste trasabilitatea acestora. Aceste actiuni de control tematic vor continua cu frecventa crescuta in perioada imediat urmatoare.” se arată într-un comunicat de presă.

Ai aflat că