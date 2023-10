Invitat la Ora de Sport, directorul clubului BC CSU Sibiu, Horațiu Floca a explicat cum a format încă din luna ianuarie echipa pentru acest sezon, una care este convins că poate îndeplini obiectivele.

Directorul Horațiu Floca a explicat la Ora de Sport că s-a pornit construcția actualei echipe a CSU în luna ianuarie, odată cu revenirea lui Rareș Uță, după care, lotul a fost gândit cu români valoroși, care să asigure obligativitatea celor doi autohtoni permanent pe teren.

”Echipa pe care o vedem acum este începută și creată din ianuarie, când Rareș Uță a venit la Sibiu, de la Dinamo. Nu ne-am gândit doar la sezonul precedent, am zis că ne gândim la viitor, am semnat contract și pentru acest sezon. În luna februarie am semnat prelungirile contractelor pentru alți doi sportivi din sezonul precedent, Mirel Dragoste și Aurelian Gavriloaia. Atunci nici nu știam pe ce loc vom termina, nu știam dacă intrăm sau nu în play-off, dar nu ne-am îndepărtat de la ideea de a lucra pe viitor, de a construi ceva. Pe baza regulii care ne obligă să jucăm cu doi români în teren, am vrut să ne asigurăm din timp că jucătorii români pe care îi avem vor continua cu noi, să știm că vor fi mulțumiți și în sezonul precedent și în sezonul acesta să joace sub culorile CSU Sibiu. Practic, rezultatele care se văd acum, construcția lor a început la nivel de management în ianuarie. Avem patru români, putem să ne bazăm pe ei, toți joacă în rotație, în jur de 20-25 de minute.”

Blumbergs și Whelan au avut alte opțiuni

La finalul sezonului precedent, conducerea clubului a avut ca prioritate prelungirea acordului cu antrenorul Tomas Rinkevicus, după care s-a semnat cu al patrulea român din lot, internaționalul Nandor Kuti. Apoi, s-au pornit negocierile cu jucătorii străini prezenți deja la echipă. Doriți în continuare la Sibiu, Blumbergs și Whelan au avut altă opțiune, astfel că CSU s-a reorientat și a adus alți străini.

”Când am terminat sezonul trecut, pe 23 mai, aveam sub contract trei jucători. A urmat primul obiectiv, să discutăm, să negociem și să reușim să ajungem la o înțelegere cu antrenorul Tomas Rinkevicius, pentru că ne-a demonstrat că a reușit să se plieze pe stilul nostru, pe tot ce înseamnă spiritul CSU Sibiu. A durat două săptămâni până am ajuns la un acord cu el. Ne-am bucurat de acest lucru și următorul lucru am zis ok, avem varianta să mai căutăm un jucător român, am vrut să facem un upgrate de la Basti Ionescu, care a fost al patrulea român al nostru în rotație. Ne-am dorit să aducem ceva care să ne ajute mai mult și pe partea de apărare și nu neapărat cu puncte, dar pe partea de experiență. Și atunci am ajuns la varianta Nandor Kuti, un jucător care a demonstrat la Cluj că este un român valoros, care are o experiență internațională foarte mare, jucând cu Clujul în multe competiții europene și component al naționalei de mult timp. În jur de 10 iunie, am semnat și cu Nandor Kuti și după aceea am lucrat la partea cu străinii. Bineînțeles că ne-am dorit ca cel puțin 3, 4 jucători străini din sezonul precedent să rămână la noi. Dintre cei patru, doi am reușit să continuăm cu ei, din păcate alți doi nu au rămas, dar nu pentru că nu ne-am fi permis să îi avem din motive financiare, ci pentru că au ales altceva. Unul dintre ei, Robert Blumbergs a ales să treacă la un nivel superior din vedere sportiv la o echipă de EuroCup și să joace într-o ligă puternică, cea din Grecia. Al doilea, Gaston Whelan, a preferat să rămână să joace în Italia, el, chiar dacă este argentinian, are cetățenie italiană. Și aici a fost un pic și decizia soției lui, care mereu se plângea de clima din Sibiu. Sunt convins că a făcut un pas în spate din punct de vedere financiar, visul lui era Italia și a ales așa cu gândul să urce în Liga 2 sau Liga 1, am rămas în legătură, nu se știe când revine, cum Pratt a revenit de trei ori, nu se știe ce ne rezervă viitorul” a afirmat la Ora de Sport directorul Horațiu Floca.

”Am mers pe cinci străini”

După ce a semnat prelungirea cu Pratt și Barro, CSU Sibiu a mai adus trei străini și a preferat să aibă în lot doar cinci stranieri. Astfel au ajuns pe malul Cibinului australianul Kyle Adnam și bulgarii Yordan Minchev și Pavlin Ivanov.

„Ne-am bucurat că am reușit să continuăm cu Pratt și cu Barro, doi jucători pe care antrenorii i-au dorit, noi nu am avut ce să le reproșăm din punct de vedere sportiv, extrasportiv și al implicării și care au dovedit că au fost foarte importanți în play-off-ul trecut pentru noi, dar și anul acesta, în acest debut de sezon. Astfel, au mai rămas încă 3, 4 locuri pe care să le completăm cu jucătorii străini. Pe baza regulii respective, actualmente în vigoare, că trebuie să jucăm cu 2 români permanent în teren între cei 5, este un pic exagerat să ai 6 străini în lot, din care maxim 3 vor fi în teren și 3 vor fi pe bancă. Pe lângă faptul că minutele care le dai la străini se vor împărți și vor fi mult mai puține minute, se pot crea și frustrări, dacă ei stau pe bancă. Și atunci am decis că vom începe sezonul și vor merge doar cu 5 străini. Cred că această politică o văd la aproape toate cluburile din România, nu are rost să plătești al șaselea străin doar ca să îl ai, dacă se accidentează cineva, iar antrenorul ar avea o situație delicată de gestionat, să îi mulțumească pe toți. Există și un risc, dacă se accidentează un străin” a explicat oficialul lui CSU Sibiu.

”Ne bazăm pe o rotație de nouă jucători”

Horațiu Floca are mare încredere în lotul actual și consideră că nouă jucători sunt suficienți pentru a duce ritmul complicat din perioada următoare, cu trei meciuri săptămânal în Liga Națională și FIBA Europe Cup. ”Eu am încredere în ceea ce avem acuma în lotul nostru. Practic, noi ne bazăm pe o rotație de nouă jucători. Consider că și cu opt jucători, dacă, Doamne ferește, va apărea o accidentare, poți să faci față unui program ca acesta. Problema este dacă apar doi sau trei jucători accidentați, atunci o să fie sensibilă situația. Faptul că eu am încredere în ceea ce avem acum, mă face să cred că putem să performăm și vom trece cu bine, din punct de vedere sportiv, peste aceste șase săptămâni în care vom juca câte două meciuri miercuri și sâmbătă. Până la urmă, pentru jucători e mai bine, ei își doresc mai mult să joace. Bineînțeles că va fi mai greu programul antrenorilor, partea de analiză a adversarilor, pentru că înainte aveam timp să studiem o săptămână pentru următorul adversar. Acuma ai două, trei zile de studiu pentru viitorul meci, dar asta este. Avem staff-ul tehnic care lucrează și care are toate condițiile” a anunțat Horațiu Floca.

