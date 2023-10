După ce CSC 1599 Șelimbăr a pierdut duminică, la Cisnădie, scor 0-1 cu Unirea Slobozia, conducătorii clubului gazdă cred că delegarea arbitrului Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) a fost neinspirată.

Șelimbărul a pierdut duminică primul joc din acest sezon, 0-1 acasă cu Slobozia și a cedat fotoliul de lider. Partida de la Cisnădie a fost presărată cu erori ale arbitrului Cristian Moldoveanu din Sfântu Gheorghe, care i-a acordat ușor primul galben lui Lumbu, fundașul gazdelor fiind eliminat în minutul 18, când a încasat al doilea avertisment. Mai mult, Atanase (Unirea) a faultat din spate în minutul 53 și nu a primit al doilea cartonaș galben, care ar fi restabilit egalitatea numerică pe teren.

Directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă spune că arbitrul Cristian Moldoveanu a produs probleme la fiecare joc al echipei sale și crede că delegarea sa la derby-ul Ligii 2 nu a fost o decizie inspirată din partea Comisiei Centrale de Arbitri.

”Nu e treaba mea să stau mereu să fac memorii la Comisia Centrală de Arbitri, jocul a fost televizat, dacă arbitrul a greșit, atunci să se ia măsuri, dacă nu, eu nu am nicio problemă. Că au fost probleme de arbitraj nu mă surprinde, la fiecare meci la care ne-a arbitrat au fost erori, la Ploiești, Iași, Chiajna, nu doar în defavoarea noastră. Cred că a fost nefericită delegarea centralului, pentru mine ridică mari semne de întrebare modul cum arbitrează, dacă el apreciază că a luat deciziile corecte, nu am eu nicio problemă, nu stau să fac scandal la fiecare meci. Greșeli sunt peste tot, trebuie văzut dacă sunt cu intenție sau sunt repetabile și nu se iau măsuri, dar, dacă un arbitru greșește meci de meci, nu are ce căuta la un derby. Au fost probleme și la meciul nostru cu Chiajna, a fost scandal mare la meciul Steaua-Metaloglobus, avea doar două meciuri arbitrate la Liga 2 în acest sezon, cred că a fost nefericită delegarea lui. Dar, dacă așa a considerat Comisia de Arbitri, el și-a făcut treaba așa cum a știut, dacă au rezultat erori, comisia să se autosesizeze. Rolul nostru e să plătim baremuri, taxe, vize, cartonașe, probabil doar acesta este rolul nostru” a spus Cornel Stănilă pentru Ora de Sibiu. În urma eșecului cu Slobozia, CSC Șelimbăr a încasat prima înfrângere din acest sezon, a rămas cu 20 de puncte și a picat pe locul 2, după șapte etape consecutive în care a fost lider.

Conducerea CSC 1599 Șelimbăr a depus memoriu împotriva arbitrajului la partida din deplasare cu CSM Slatina, scor 0-0, la finalul căreia a acuzat că nu a primit două penaltyuri. De la acel meci, centralul Eduard Ioniță a mai primit delegări doar la meciuri de Liga 3.

Ai aflat că