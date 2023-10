”O conjunctură nefavorabilă cu Oradea”

În semifinale, CSU Sibiu a pierdut cu 0-3 disputa cu CSM Oradea, după ce echipa lui Tomas Rinkevicius a fost decimată de accidentări. Sibiul s-a regăsit în finala mică, unde a învins pe Rapid București cu 3-2, câștigând jocul decisiv chiar în deplasare.

”În primul rând, Oradea în play-off a beneficiat de un lot valoros. În al doilea rând, a beneficiat de niște absențe din echipa noastră, doi dintre cei mai buni jucători, Rareș Uță și Robert Blumbergs au fost accidentați în seria precedentă cu Voluntariul în play-off și ne-am dus la Oradea cu o echipă cu rotație mult mai mică. Am avut și pe de altă parte și o oboseală acumulată după cele cinci meciuri cu Voluntariul, din primul tur de play-off. Deci, a fost o conjunctură, un complex întreg de condiții care au dus ca Oradea să aibă o serie mai ușoară cu noi. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă eram în formulă completă, dacă beneficiam de același timp de odihnă, recuperare, refacere între primul și al doilea tur, dar eu zic că s-a văzut ulterior. În finala mică, după ce am pierdut seria cu Oradea, s-a văzut că dacă am beneficiat de timpul necesar de refacere și recuperare, dacă unul dintre cei doi jucători care au fost accidentați a revenit, am reușit să câștigăm seria cu Rapidul din finala mică, tot așa, nebeneficiind de avantajul terenului propriu. În toate cele trei serii de play-off din sezonul precedent, cu Voluntari, Oradea și Rapid, nu am avut avantajul terenului propriu, a trebuit ca noi să jucăm tot timpul meci mai mult în deplasare” a explicat conducătorul CSU Sibiu.

”Cele mai multe victorii în deplasare în play-off”

Horațiu Floca subliniază că cele patru victorii din deplasare din play-off-ul sezonului trecut, cu Voluntari și Rapid, care au demonstrat valoarea echipei. ”Cred că faptul că am fost un pic subestimați, asta i-a motivat mai mult pe jucătorii noștri. Faptul că reușim în două serii de play-off să câștigăm două partide în deplasare, două la Voluntari, două la Rapid, arată pe de altă parte valoare. O dată poți câștiga printr-o conjunctură, printr-un noroc, printr-o zi mai bună și mai modestă a adversarului. Am stat și am calculat, cred că în tot în play-off-ul precedent, Sibiul a fost echipa care a câștigat cele mai multe partide în deplasare. Noi am câștigat patru partide în deplasare, ceea ce înseamnă foarte mult. Înseamnă că a fost valoare și că meciurile au fost pregătite bine, înseamnă că jucătorii au fost motivați și am reușit să facem treaba aceasta” a radiografiat Floca.

”Miguel Hoyo a avut mână liberă”

Deși nu a fost în primele opt cluburi ca buget, Sibiul a performat și a obținut medalia de bronz datorită spiritului și unității de grup. După ce a început sezonul cu ibericul Hoyo pe bancă, lituanianul Rinkevicius a fost cel care a revitalizat echipa în sezonul trecut.

”Sigur, nu am fost în primele opt ca buget, după aceea am avut noroc că au venit lângă noi niște companii puternice, care ne-au ajutat. Obiectivul nostru este mereu să fim cât mai sus, în același timp să prestăm un baschet de calitate, în același timp să ne respectăm sportivii, să ne respectăm suporterii, partenerii. Dar faptul că nu am fi reușit treaba asta nu însemna că nu ne-am făcut treaba. Pentru că noi tot așa am muncit, jucătorii, antrenorii, managementul și dacă am terminat pe locul 8 un sezon mai înainte și dacă am terminat pe locul 3 în sezonul acesta. La startul sezonului am plecat cu speranțe, porneam de la zero cu antrenorul spaniol, el a avut libertate să își aleagă jucătorii, să își facă echipa. Ne demonstrase în sezonul precedent că luând echipa în decembrie, în afara play-off-ului și ducând-o până în play-off. Am crezut și am dat mână liberă lui Miguel Hoyo, nu pot spune că ne-a dezamăgit, dar poate nici el nu a fost mulțumit de cum au mers treburile la începutul campionatului. Având și o situație personală mai sensibilă, Miguel ne-a rugat și am zis că crede că este mai bine să ne despărțim și să meargă fiecare pe drumul lui. S-a întâmplat în final de noiembrie, a trebuit să ne mișcăm repede, să luăm decizii rapide, pentru a nu avea sincope în pregătirea echipei. Am ales cartea cu Tomas Rinkevicius, pe care îl cunoșteam deja, era de un an jumătate la noi în club, se ocupa de partea de juniori și de echipa de Divizia A și iată că s-a dovedit că a fost o decizie bună” a conchis conducătorul de la CSU Sibiu.

”Au venit lângă noi oameni deosebiți”

CSU Sibiu a reușit să atragă sponsori noi lângă echipă, începând cu Romgaz, care au permis întărirea lotului în iarna trecută, iar echipa a renăscut în Top 8 și jocurile din play-off. La echipă au revenit jucători care știau ce înseamnă spiritul CSU. ”În același timp, mi-am dat seama că mai trebuie îmbunătățit lotul și a urmat în decembrie un transfer, Pratt. A fost situația că în ianuarie am reușit să-l repatriem pe Rareș Uță, iar ulterior, în februarie, pentru că știam că ne așteaptă o perioadă încărcată și ne-a fost teamă de oboseală, de accidentări, am mai adus încă un străin, pe croatul Marinelli. Toate astea le-am putut face pentru că lângă noi au venit și oameni deosebiți, a venit în primul rând compania Romgaz, care a înțeles că vrem să facem performanță, care a înțeles că vrem să țintim cât mai sus. Au fost și alte companii care au venit lângă noi și această infuzie de capital ne-a permis să putem face aceste transferuri. Nu am adus jucători foarte scumpi în comparație cu alte echipe, dar am adus jucători care știu ce înseamnă CS Sibiu, care știu ce înseamnă spiritul clubului, care știu că avem ambiție de a performa aici, jucători care au mai fost la noi în echipă și care s-au acomodat ușor și au performat în timp foarte scurt” a explicat Horațiu Floca.

