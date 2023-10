Invitat la Ora de Sport, directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca a discutat despre obiectivele echipei, dar și cele personale în actualul sezon al Ligii Naționale de baschet masculin.

Conducătorul CSU Sibiu, Horațiu Floca a anunțat la Ora de Sport că primul obiectiv este atragerea și educația tinerilor către baschet și sport. ”Eu cred că trebuie să facem o distincție între obiectivele sportive și celelalte obiective. Până la urmă, rolul unui club sau al unei echipe este să facă performanță. Dar, noi, la Sibiu, vrem mai mult decât performanță. Noi, la Sibiu, vrem să credem că facem mai mult decât doar performanță sportivă, că facem educație, că atragem tinerii către sport, atragem populația să facă mișcare, că lucrăm cu partea de sănătate și cel mai important, că oferim emoții. Faptul că jucăm în săli pline, așa cum este la Sibiu, înseamnă că oamenii vin acolo pentru că pleacă cu bucurie” a declarat Horațiu Floca.

”Una, două victorii și în cupele europene”

Conducătorul clubului sibian ar fi mulțumit cu o clasare în primele cinci echipe din Liga Națională, care să aducă participarea și în sezonul viitor în cupele europene. În plus, Floca și dorește 1-2 victorii și în grupa de FIBA Europe Cup. ”Primul obiectiv este să intrăm în play-off în Liga Națională, apoi îmi doresc să obținem din nou un loc cupe europene sau măcar să fim în primele 4, 5 locuri. Suntem la început de sezon, faptul că suntem într-un moment bun acum, că încă nu am cunoscut înfrângerea în acest sezon, ne face să credem că suntem pe direcția bună. Dacă am fi în primele cinci, noi, ca și club, ca echipă, eu aș fi mulțumit. Asta înseamnă că încă o dată vom merge și vom juca în cupe europene și sper să reușim să ajungem acolo. Cluj și Oradea sunt foarte puternice, pe lângă Sibiu, mai văd trei echipe care pot fi acolo în față, Voluntari, Rapid și probabil Constanța. Pe de altă parte, încercăm să facem una-două victorii în cupele europene. Mai sunt mai puțin de două săptămâni până începem competițiile și faptul că ne visăm în obiectiv nu înseamnă decât o presiune suplimentară pusă pe echipă.”

”Cupa, competiția pe care o poți câștiga cel mai ușor”

CSU Sibiu își propune un drum cât mai lung și în Cupa României, unde deja este în Final 8 după turneul de la Constanța și este la două jocuri de finală. ”Cupa României este competiția pe care o poți câștiga cel mai ușor, ca și program. Teoretic, cu cinci meciuri câștigate consecutiv ai câștigat Cupa României. Primele două le-am câștigat la Constanța și avem calificarea în Final 8 și mai urmează maxim trei meciuri. Tot cu aceleași echipe trebuie să lupți cu Clujul, cu Oradea, cu Voluntari, cu toată lumea, dar este clar că ne dorim să performăm și acolo. Va fi turneul final în luna februarie, nu se știe unde, se va face probabil licitația pentru organizarea competiției la final de decembrie sau început de ianuarie. Suporterii sibieni ar merita să vadă un Final 8 aici, dar să fim realiști, din păcate, sunt orașe cu infrastructură sportivă foarte bună, poate se va considera că o sală de 2.000 de locuri este prea puțin pentru un turneu final” a mai afirmat Horațiu Floca.

