Marți, 10 octombrie 2023, a fost efectuată recepția lucrărilor executate la locul de joacă situat pe strada Valea Adâncă din cartierul Moșnei. Lucrările de investiții și reparații din această zonă au vizat spațiul de joacă, dar și amenajările suprafeței verzi aferente.

Aparatura de joacă montată are ca beneficiari copiii și constă în figurine pe arc, balansoar, cățărătoare, leagăn, dar și un complex de joacă. Spațiul a fost dotat și cu 7 aparate de fitness, care se adresează în principal adolescenților și adulților.

Lucrările conexe efectuate în parcul de pe strada Valea Adâncă au constat plantarea de arbori, amenajarea de alei pietonale, montarea de bănci și coșuri de gunoi stradale, vopsirea elementelor componente ale împrejmuirii.

„Dacă în urmă cu aproximativ o lună și jumătate am finalizat lucrările la parcul din Vitrometan, mai exact la cel existent pe strada Sadu, astăzi s-a făcut recepția lucrărilor la parcul pe care l-am amenajat pe strada Valea Adâncă. Consider că este un parc care corespunde cerințelor copiilor și părinților. Nu îmi doresc altceva decât ca acesta să fie păstrat așa cum este acum. Sigir că ne propunem să amplasăm și camere video, pentru că există și medieșeni care nu înțeleg că aceste bunuri trebuie păstrate intacte. Avem în plan amenajarea parcului de sub alee și sigur că în perioada următoare ne propunem să intervenim și în alte locuri din oraș, acolo unde există locuri de joacă sau parcuri, sau unde dorim să înființăm astfel de locuri de agrement“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

