Consilierul local Ionuț Ghișe a atras atenție asupra unei situații la Liceul “Terezianum”, unde mai multe cadre didactice au donat sume de până la 150 de lei pentru ca elevii să își poată face analizele obligatorii, necesare stagiului de practică. „Explicația oficială a conducerii este că legea prevede ca toate veniturile proprii ale școlii se duc către primării și că nu exista bază legală pentru ca primăria să aloce bani către școală pentru acoperirea acestor analize. Pentru necesitatea acestor analize baza legală este în L319/2006 art.5 lit. a) și HG355/2007.

Înțeleg de la ei că avizele pentru efectuarea practicii în alte unități de învățământ se eliberează de către medicii școlari pentru elevii care intră în colectivități. Aceste analize fac parte din analizele pachetului de bază, prescris de medicul de familie și sunt decontate gratuit de către Casa de Asigurări de Sănătate. Medicii de medicină școlară vor avea posibilitatea în baza Ordinului nr.1857/2023, de a încheia până la finalul lunii octombrie 2023, convenții de servicii cu CAS Sibiu, urmând să poată prescrie aceste analize pe formulare care vor fi decontate din bugetul de stat.

Pentru ca elevii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la medicul de familie pentru trimitere, medicii din școli eliberează biletul de trimitere pentru laborator, apoi după ce elevii se întorc cu rezultatul, vor putea elibera adeverința pentru practică. Astfel nu se justifică decontarea acestor cheltuieli din bugetul local și nici de la cadrele didactice nu e normal a se cere bani pentru aceste analize, se arată mesajul consilierului local.

Directorul Liceului „Terezianum”: „Se rezolvă”

Directorul Liceului „Terezianum” susține că a fost o soluție temporară și că între timp problema a fost rezolvată. „S-a rezolvat. Am discutat la Primărie și o să găsească fonduri. În legislație este prevăzut că pot fi doar decontate analizele cadrelor didactice, ci nu și ale elevilor care fac practică în ateliere de industrie alimentară. Este o mică scăpare legislativă care se va rezolva. Am obținut sponsorizări de la agenți economici și pentru că nu au fost suficiente, a existat și varianta sponsorizării individuale, benevole. Nimeni nu a obligat pe nimeni, ci doar cine dorește. Atunci 90 la sută dintre cadrele didactice au ales să îi ajute pe copii. Pur și simplu a fost o propunere”, spune directorul liceului.

Directorul Liceului „Terezianum”, Marian Solomon, a mai explicat motivul pentru care au recurs la această soluție și faptul că profesorii nu au fost obligați să doneze, ci au făcut-o benevol. „Faptul că niște cadre didactice doresc să sponsorizeze o acțiune care este benefică pentru copii, o acțiune benevolă nu cred că reprezintă o problemă. Și eu am dat 150 lei și colega mea director adjunct a dat 150 lei. Am considerat că putem ajuta niște copii, care sunt din mediul rural. Am vorbit la serviciul școlii și se rezolvă, dar va fi o întârziere. Era o soluție temporară pentru că până acum noi ca liceu care avem și cămine pe care le închiriem, conform unei hotărârii, jumătate din sumă se ducea la Consiliul Local și jumătate se duce la Consiliul Local și cincizeci la sută, la școală. Era perfect legal, se făcea activitate prin care elevii puteau fi sprijiniți pentru a face aceste analize obligatorii, care sunt cerute de DSV. În aceste condiții, era totul ok, însă a venit un nou guvern care a hotărât peste noapte ca toate aceste sume se duc la primărie și am rămas fără această posibilitate. Atunci am încercat niște variante în condițiile în care toți directorii, nu doar de la „Terezianum” suntem obligați să achităm analizele cadrelor didactice, și probabil se va rezolva și pentru elevi”, a adăugat acesta.