Echipa masculină de baschet CSU Sibiu are câteva atuuri care o diferențiază de alte formații din Ligă Națională.

Horațiu Floca, directorul CSU Sibiu a enumerat aceste atuuri la Ora de Sport, unde a fost invitatul redactorului-șef Dragoș Popescu. Acestea sunt respectul acordat jucătorilor, care beneficiază la Sibiu de cele mai bune condiții, dar și fanii din Sala Transilvania, care împing echipa de la spate în momentele dificile.

”Fără nici o urmă de modestie, cred că pe lângă partea de buget, de valoarea jucătorilor, cred că ceea ce diferențiază Sibiul față de multe alte cluburi este atenția și respectul pe care le oferim jucătorilor care îmbracă tricourile noastre și faptul că le asigurăm condițiile cele mai bune, ca să poată să performeze. Sunt multe alte echipe care au jucători poate mai valoroși, cu siguranță mai scumpi decât noi, dar care simt de multe ori că se comportă ca mercenarii. Lucrul ăsta nu-l vrem la Sibiu, nu vrem ca sportivii noștri să se comporte ca niște mercenari care au un job, iau un ban și pleacă acasă. Vreau să simtă că lasă o amprentă aici, că lasă ceva în urma lor, că fac oamenii fericiți, că transmit emoție și bineînțeles că performează pe plan sportiv. Sunt lucruri care nu se văd, dar noi punem mare preț pe ele. Nu cred că noi suntem o echipă care să avem nevoie să aducem vedete. Cred că noi trebuie să le creăm și echipa este vedeta.”

”S-a inventat echipa care are suporterii permanent lângă ea”

CSU Sibiu mai are un atu extrem de important, fanii care susțin echipa în Sala Transilvania, dar și în deplasări. Horațiu Floca spune că familia galben-albastră nu este doar un simplu slogan, ci o trăire.

”Familia galben-albastră nu cred că este doar o simplă lozincă, cred că este chiar o chestie, o situație reală pe care o simțim în interacțiunea cu suporterii noștri, cu partenerii noștri, cu finanțatorii noștri, că sunt autorități locale sau centrale sau județene. Simțim chestia asta, simțim că sunt multe inimi care vibrează pentru CSU Sibiu, sunt multe suflete care se bucură sau se întristează alături de noi și asta practic chiar nu este o lozincă, faptul că este familia galben-albastră. Cel mai bun exemplu este în meciul din semifinalele cu Oradea, din sezonul precedent, când toată lumea știa că mergem fără doi jucători din cinciul de bază, când știau că șansele noastre nu sunt zero, dar sunt mici și au fost și cred că aproape 300 de persoane au fost la acele meciuri. Eu am văzut-o mai mult ca dorința a fi lângă noi și de a le mulțumi jucătorilor pentru calificarea în semifinale după seria nebună cu Voluntariul și din dorința de a arăta că sunt lângă ei și când este bine și când este greu. Încă nu s-a inventat echipa care câștigă totul, dar echipa care are suporterii permanent lângă ea, putem spune că s-a inventat și ea este CSU Sibiu” a susținut oficialul formației de pe malul Cibinului.

