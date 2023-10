Reprezentanții Arenei Platoș Păltiniș anunță când vor da startul sezonului de schi, vremea fiind principalul factor care poate influența data deschiderii.

Un nou sezon de schi și snowboard se deschide în data de 30 noiembrie la complexul montan Arena Platoș Păltiniș. Reprezentanții anunță că data stabilită poate fi, însă, influențată de temperaturile de afară. „În 30 noiembrie va fi și prima zi de deschidere, dacă și condițiile meteo ne vor permite”, spune Dan Gherman, reprezentant al Arenei Platoș.

În desfășurare se află și strâgerea documentație pentru realizarea Pârtiei C, o pârtie nouă de peste un kilometru, de sine stătătoare. Aceasta va avea o lungime de 1200 de metri și o lățime minimă de 30 de metri și se va adresa schiorilor mai experimentați. „Încă ne ocupă de actele pentru Pârtia C. Așteptăm avizul de defrișare de la Ministerul Mediului și al Pădurilor ca apoi să începem toate lucările pentru construirea Pârtiei C. Momentan suntem în derularea tuturor documentelor pentru obținerea avizului de defrișare”, mai spune Gherman.

Amenajarea viitoarei pârtii se face din fonduri proprii, administratorii resort-ului așteptându-se la o investiție între 700.000 și un milion de euro.

