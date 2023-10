Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a dezvăluit că antrenorul Marius Măldărășanu are o clauză prin care contractul se poate rezilia, dacă un alt club achită suma de 50.000 euro.

Antrenorul Marius Măldărășanu are stipulat în noul său contract o clauză de reziliere accesibilă pentru granzii din Liga 1, de 50.000 euro. Practic, dacă un alt club se înțelege cu tehnicianul și achită clauza, Sibiul rămâne fără antrenor.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a explicat că la Sibiu, nimeni nu stă cu forța și găsește înțelegere în momentul în care vrea să plece. Au fost și cazurile jucătorilor Opruț, Limaj și Letica, care au solicitat în vară să plece și care au fost lăsați, după ce s-a ajuns la un acord cu cluburile care i-au dorit.

“Măldărășanu mai are încă doi ani contract. Și ce am fi făcut dacă am fi avut clauză de 200.000 de euro și Măldă nu mai voia să rămână la Sibiu? Ajungeai la o înțelegere. Nu ne plac scandalurile la Sibiu. Încercăm să creștem organic, așa cum am făcut-o de la liga a doua. Avem doi patroni, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, cărora le place liniștea. Le place să creștem, să ne dezvoltăm. Nu le plac nici lor scandalurile. Și cu jucătorii pe care îi avem, dacă au oferte să plece, încercăm să discutăm, să negociem, dar au tot concursul nostru să meargă unde consideră ei că merg la mai bine. Nu încercăm să ținem pe nimeni cu forța. Eu știu ce înseamnă, și eu am avut oferte când eram la Rapid, s-au cerut bani mulți, nu am putut să plec. Cariera mea poate era alta”, a declarat Dani Coman în emisiunea ”Suflet de Rapidist” de la Fanatik.

FC Hermannstadt este pe locul 6 în Superliga și nu a pierdut de opt etape, iar Marius Măldărășanu este unul dintre antrenorii bine cotați în campionat.

Ai aflat că