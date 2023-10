Clubul CSU Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciul din etapa 4 din Liga Națională masculină de baschet, cu SCM Craiova, programat sâmbătă, de la ora 17.30, în Sala Transilvania.

Prețul unui bilet la partida CSU Sibiu – SCM Craiova este de 25 de lei. Copiii până la 6 ani au acces gratuit, fără a li se asigura loc. Biletele pot fi achiziționate online de pe siteul Bilete.ro. Partida CSU Sibiu – SCM Craiova va fi transmisă în direct și de DigiSport.

Directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca așteaptă ca fanii să umple din nou Sala Transilvania și să susțină echipa. ”Fanii noștri sunt unul din motivele pentru care jucăm în cupele europene, ei ne țin în priză cu devotamentul, iubirea, dar și cu criticile lor. Progresul vine din critici, sugestii și tot timpul am fost deschiși la nemulțumirile lor și am încercat să le rezolvăm, de aia suntem o familie. Încercăm să mulțumim cât mai multă lume, că nu reușim să îi mulțumim pe toți, asta este, dar încercăm pe cât mai mulți. Sportul îți oferă surprize, sper să fie cât mai multe și plăcute. Nu s-a inventat echipa care câștigă totul, dar s-a inventat echipa care are mereu fanii alături, ea este CSU Sibiu. De multe ori în sport este mult mai important să știi cum să gestionezi înfrângerile, bucuria este frumoasă, dar trece repede. În 20 de ani am învățat că nu facem nici nuntă la victorie și nici înmormântare la înfrângere” a spus Horațiu Floca.

Echipa lui Tomas Rinkevicius are două victorii din tot atâtea partide în Conferința B din Liga Națională și este pe locul 2, având un meci mai puțin disputat decât liderul CSM Constanța. ”Vulturii” au stat în runda a treia, care își desfășoară miercuri o parte din partide. După cele 18 etape din sezonul regular, primele cinci clasate din fiecare conferință merg în faza a doua a campionatului.

SCM Craiova va juca primul meci în Conferința B miercuri, pe teren propriu, cu CSM Oradea.

Ai aflat că