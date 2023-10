Fie că ești un șofer experimentat sau un șofer novice, iarna aduce întotdeauna o dilemă comună – anvelope de iarnă sau all season? Răspunsul nu este mereu simplu, dar specialiștii de la IONY sunt aici pentru a te ajuta să iei decizia corectă și să profiți de o ofertă deosebită.

Codul Rutier din România stipulează că mașinile trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi considerabile, care pot ajunge până la 2.900 de lei, și la reținerea certificatului de înmatriculare a mașinii. Cu toate acestea, alegerea între anvelopele de iarnă și cele all season poate fi dificilă.

Pentru a face o alegere informată, șoferii trebuie să înțeleagă diferențele între cele două tipuri de anvelope. Anvelopele de iarnă sunt marcate cu simbolul alpin, reprezentat de un munte cu un fulg de zăpadă în interior. Pe de altă parte, anvelopele all season sunt marcate cu M+S, M.S. sau M&S, provenite de la “mud” și “snow”. Specialiștii recomandă, în general, anvelopele de iarnă cu simbolul alpin pentru condițiile extreme de iarnă, dar anvelopele all season oferă avantajul de a putea fi utilizate pe tot parcursul anului.

Ioan Băra, fondatorul IONY Grup, observă o creștere a cererii pentru anvelopele mixte în ultimii ani. El spune: “Deja de luna trecută avem clienți care au început să se intereseze de schimbul de anvelope, și o mare parte întreabă de cele mixte. Bineînțeles, noi încercăm să îi consiliem pe fiecare în parte, și în funcție de buget, si în funcție de cum folosesc mașina pe timpul iernii.”

Chiar dacă prețul anvelopelor all season poate fi mai mare decât cel al anvelopelor de iarnă, oferta IONY poate face alegerea mai ușoară. În acest sezon, se aplică oferta 3+1 GRATIS atât pentru anvelopele de iarnă, cât și pentru cele all season. “Și pentru acest sezon avem o ofertă de 3 plus 1 pentru clienți, care funcționează de ani de zile și care a fost bine primită de sibieni. Plătești doar 3 anvelope din setul de 4, și tot noi asigurăm gratuit și montajul lor.”

Indiferent dacă optezi pentru anvelope de iarnă sau all season, IONY îți oferă o gamă extrem de variată. Pentru a verifica disponibilitatea dimensiunilor și mărcilor, poți suna la numărul dedicat pentru anvelope – 0725 221 758. Sau, poți vizita unul dintre magazinele IONY din Sibiu, de pe strada Henri Coandă 63B sau strada Vasile Cârlova 26, în cartierul Ștrand, și primești o ofertă personalizată pe loc.

Cu IONY, ești întotdeauna în siguranță pe drumurile de iarnă!