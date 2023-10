Actuala conducere a Școlii cu clasele I-VIII nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Iași dorește să mute elevii care învață în containere la Școala nr. 6 sau la Școala nr. 28. De asemenea, va fi reziliat contractul cu firma care a furnizat containerele, Algeco SRL, din Sibiu, care are acționariat german.

Conducerea Școlii cu clasele I-VIII nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Iași a găsit o soluție inedită pentru a face față creșterii numărului de elevi. Achiziționarea a două containere modulare, transformate în săli de clasă, a fost posibilă prin emiterea unei autorizații de construire de către Primăria Constanța, transmite ReplicaOnline.

Conform portalului primăriei, documentul este valabil 24 de luni, deci are posibilitatea continuării și în acest an. Numai că, acele containere modulare nu oferă condiții tocmai civilizate pentru elevi. În plus, anul acesta, în primăvară, a avut loc un scurtcircuit din cauza suprasolicitării cauzate de aceste containere, care a provocat un incendiu la tabloul electric. Școala n-a putut funcționa timp de două săptămâni deoarece containerele foloseau aceeași rețea electrică cu unitatea de învățământ și copiii au luat o pauză forțată.

Din păcate, costul închirierii acestor două controversate containere nu este tocmai mic. Conducerea Școlii nr. 30 a pompat bani în buzunarele societății ALGECO SRL, o firmă din Sibiu care are drept administratori pe Peptea Gheorghe Ciprian, pe Chabert Benjamin Christian și Brucker Angele Brigitte din Franța, pe O’Malley James Howard din Marea Britanie și pe Mihaela Ciobanu, tot din Franța. Cifra de afaceri înregistrată de societate pe anul 2022 a fost de 49.634.057 lei, cu un profit de 10.516.799 lei și datorii de 5.658.549 lei. Contractul încheiat cu aceștia este în valoare de 76.288,65 de lei. Actul urmează să fie reziliat de actuala conducere a unității de învățământ, care dorește relocarea elevilor care învață în containere la Școala nr. 6 sau la Școala nr. 28.

Se plătea 8-9.000 de lei pe lună

„Ni s-a adus la cunoștință de către conducerea Școlii nr. 30 că urmează a fi reziliat contractul de închiriere al containerelor pentru care se plătea 8-9.000 de lei pe lună. Am primit o adresă de la Școala nr. 30 prin care am fost puși la curent cu faptul că se dorește relocarea elevilor care învață în containere, cel mai probabil la Școala nr. 6 și am mai primit o cerere în acest sens pentru Școala nr. 28, unde se poate învăța după masă”, ne-a declarat Sorin Mihai, Inspector Școlar General.

Sorin Mihai

Nu se știe proveniența banilor care au fost virați până acum amintitei societăți, bănuindu-se că provin din finanțarea de bază. Reprezentanții Inspectoratului Școlar General Constanța au făcut o solicitare către Școala cu clasele I-VIII nr. 30 „Gheorghe Țițeica“ pentru a fi lămuriți în această privință deoarece, dacă într-adevăr așa s-a procedat, este ilegal.

„Noi am solicitat să aflăm din ce fonduri a fost plătită chiria containerelor deoarece Școala nr. 30 nu are fonduri proprii. Bănuim că s-a apelat la banii din finanțarea de bază, costul standard per elev primit de la Ministerul Educației”, a concluzionat Mihai Sorin.

Revenind la firma din Sibiu, este controlată de ALGECO GMBH, cu sediul în Germania, controlată de Dale Manjit și Stephen Robertson în 2002. Ambii au fondat TDR Capital, în 2002.

