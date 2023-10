Mijlocașul central al echipei FC Hermannstadt, Ciprian Biceanu (27 ani) este convins că Sibiul poate prinde play-off-ul Superligii la capătul sezonului regular.

După 12 etape, FC Hermannstadt este pe poziția a șasea, loc de play-off, însă lupta se anunță una crâncenă. Jocul bun al echipei îl determină pe Ciprian Biceanu să creadă că play-off-ul este o țintă realizabilă.

”Evoluția echipei este una solidă, practicăm un fotbal frumos și ne creăm multe ocazii la fiecare meci. Am demonstrat că putem să ne batem de la egal cu orice adversar din campionat și acest lucru ne oferă încredere pe viitor. Important este să rămânem la fel de echilibrați pe tot parcursul campionatului și să știm să gestionăm fiecare etapă așa cum trebuie și cu siguranță la finalul sezonului ne putem număra printre primele 6 echipe ale campionatului” a spus Ciprian Biceanu, care în vară și-a prelungit acordul pe încă doi ani.

”Suntem motivați să îndeplinim obiective mărețe”

Mijlocașul Sibiului spune și care este atuul echipei în actualul sezon. ”Cred că principala calitate pe care o are FC Hermannstadt în acest moment este unitatea grupului. În ultimii trei ani s-a format o familie frumoasă, cu sportivi talentați, ambițioși și motivați să îndeplinească obiective mărețe”

După ce anii trecuți echipa evolua în sistemul 4-3-3, în actual sezon antrenorul Marius Măldărășanu merge pe o formulă de joc 4-4-2. Biceanu crede că era mai avantajat de sistemul precedent, dar importante sunt rezultatele echipei. ”Pot spune că mă avantaja mai mult sistemul pe care îl jucam în anii trecuți, evoluțiile mele au fost mai constante și consider că am dat un randament mai bun, dar atâta timp cât echipa are evoluții bune, contează mai puțin sistemul de joc sau cine evoluează. Mie îmi rămâne să mă pregătesc la fel de bine și de câte ori este nevoie de mine să fiu 100% concentrat și motivat să-mi ajut echipa.”

În acest sezon, Biceanu a evoluat în 9 partide de campionat și 2 de cupă pentru FC Hermannstadt. Mijlocașul piteștean a mai evoluat în carieră la CS Mioveni, Astra Giurgiu și Concordia Chiajna.

