Singurele echipe neînvinse din Liga 4 Sibiu, ACS Păltiniș Rășinari și Voința Sibiu se întâlnesc sâmbătă, în derby-ul etapei a șaptea din Campionatul Județean.

Lidere în Liga 4, unde sunt despărțite doar de golaveraj, ACS Păltiniș Rășinari și Voința Sibiu vor fi față în față sâmbătă, de la ora 11.00, iar câștigătoarea va lua o opțiune serioasă pentru titlul de campioană de iarnă. Ambele echipe s-au întărit mult în vară și arată altă față în comparație cu sezonul trecut.

”O să fie meci greu, locul 1 cu 2, noi sperăm să nu mai repetăm greșelile făcute etapa trecută cu Avrig și să câștigăm, mai ales că jucăm acasă. Din ce se vede este o lupta în trei pentru titlul județean, cred că dacă bateam la Avrig îi scoteam pe ei din cursă, dar campionatul se joacă. Avem ca obiectiv câștigarea campionatului, apoi să treceam și de baraj și să ne bucurăm, ne dorim foarte mult să promovăm, dar luăm totul pas cu pas. Deocamdată trebuie să câștigăm sâmbătă, băieții sunt motivați și facem jocuri bune acasă” a spus antrenorul Dragoș Năstase.

De șapte ani la Păltiniș Rășinari

Tehnicianul este cel mai logeviv antrenor din Liga 4 Sibiu și este de șapte ani la Păltiniș Rășinari. ”Sper să nu mai fiu cel mai logeviv de la Liga 4 și să trecem la Liga 3. Sezonul trecut am terminat doar pe 4, în rest mereu am fost sus, pe 2 sau 3, avem și un baraj pierdut. În vară, am mai adus câțiva jucători cu experiență, am incercat să facem ca în fiecare an un nucleu de jucători buni și un grup unit. Avem o bază sportivă extraordinară, îi mulțumim domnului primar pentru sprijinul acordat, mereu a fost alături de noi și sperăm să îl facem fericit cu o promovare” a mai spus Dragoș Năstase.

A treia clasată, Inter Sibiu are meci facil acasă cu Leii Șura Mică și poate deveni lider după această etapă, dacă derby-ul de la Păltiniș Rășinari se va încheia la egalitate. Tânăra echipă pregătită de Liviu Petrușel are patru victorii consecutive, dar nu a jucat încă cu contracandidatele la titlul județean.

FC Avrig a pierdut teren după remizele cu Voința și Păltiniș Rășinari, are patru puncte în spatele primelor două clasate și joacă sâmbătă la Miercurea Sibiului.

