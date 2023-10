Dan Barna, vicepreședintele USR, a vorbit în cadrul emisiunii „Ora de Politică” despre proiectul viitorului Spital Județean de la Sibiu. Acesta a declarat că a susținut acest proiect și că a sperat să se găsească soluții realiste.

Noul Spital Județean este una dintre cele mai așteptate investiții de sibieni. În luna iunie, licitația pentru construcția și echiparea noului spital a fost câștigată de către o asociere de patru firme, condusă de CON-A Operations. În proiect se arată că spitalul ar urma să fie compus din patru corpuri de clădire, fiecare cu câte cinci etaje, suprafața desfășurată fiind de peste 100.000 de metri pătrați.

Dan Barna, vicepreședintele USR, a declarat, la „Ora de Politică”, că a susținut proiectul și că a căutat o metodă de finanțare realistă. „Atunci când eram vicepremier în 2021 și USR era parte din guvernare. Proiectul spitalului din Sibiu se afla între cele aflate în planul de finanțare din PNRR. Era un lucru pe care îl consider firesc. Exact cum ați spus, nu-l consider un proiect al președintei Consiliului Județean sau al vreunui partid anume. Îl consider un proiect al sibienilor și al regiunii. Am susținut acest proiect și discutasem cu premierul de la acel moment să găsim soluții de finanțare realistă. Apoi, Iohannis a decis că PSD e de fapt soluția pentru România, știm foarte bine, ne-a scos de la guvernare. S-a întâmplat ceea ce am spus în mod constant”, a spus Dan Barna, președintele USR .

„Avem un Guvern în care vocea Sibiului nu mai contează”

În prezent, vicepreședintele USR, este de părere că Sibiul nu mai contează din punct de vedere politic, la nivel de București. În ceea ce privește proiectul Noului Spital Județean din Sibiu a spus că realismul proiectului scade cu fiecare zi.

„În prezent politic vorbind, Sibiul nu mai contează la nivel de București. Pentru Marcel Ciolacu. Vocea PNL-ului este o voce doar de oportunitate strategică pentru dorința domniei sale de a ajunge președintele României. Orice altceva nu contează și s-a văzut foarte clar că Spitalul din Sibiu nu doar că nu a primit alocare, dar a fost scos complet din lista de spitale potențial finanțabile din PNRR. Acum suntem pe un scenariu cu un credit de la o bancă europeană, adică o poveste mult mai lungă și mai dificilă, care împinge perspectiva în niște ani de zile. Eu sper să ajungem să avem acest spital dar realismul proiectului în momentul de față scade cu fiecare zi. Nu vreau să gândesc așa, pentru că eu sunt un om optimist. Și unde este voință, există cale. Hannibal spunea „Fie găsim o cale, fie facem una”. N-avem un „Hannibal politic” la Sibiu, în Guvern, în momentul de față, care să susțină poziția Sibiului în Guvern. În momentul de față avem un Guvern unde vocea Sibiului nu mai contează. Oricât se bat PNL-iștii locali cu pumnul în piept, ei sunt decor pentru Marcel Ciolacu și acest lucru îl știe toată România”, a mai spus Dan Barna la „Ora de Politică”.

Ai aflat că