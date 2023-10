Mai muți localnici din Daia Nouă se arată nemulțumiți de faptul că în apropierea locuințelor se află o stână de oi. Familiile mutate la țară susțin că mirosul este aproape insuportabil și semnalează faptul că ovinele atrag urșii aproape de sat. Primarul însă spune că stâna este la mare distanță de casele lor și că ar trebui să își asume faptul că s-au mutat la sat.

Douăzeci de sibieni stabiliți în cartierul Daia Nouă au realizat o petiție online prin care își arată nemulțumirile față de stâna de oi din apropierea locuințelor acestora. Pe lângă mirosul neplăcut, aceștia invocă și motive privind siguranța, respectiv pericolul de apariție a urșilor, pericolul de răspândire a bolilor și câinii de la stână care pot fi periculoși.

„Cerem autorităților competente să stabilească limite clare de amplasare a stânelor de oi din jurul localității Daia Nouă, parte din satul Daia, comuna Roșia, județul Sibiu, astfel încât problemele menționate mai jos să fie rezolvate.

Aspectele semnalate de noi cer să se rezolve următoarele probleme: mirosul extrem de neplăcut generat de: lâna de la oi, de activitatea biologică a oilor, de oile în sine, pericolul de apariție a urșilor din pădurile învecinate (istoric s-a întâmplat, de multe ori), prezența a unui număr mare de muște, pericol de răspândire a bolilor prin intermediul lor, prezența câinilor de la stâne, lăsați liberi, periculoși și gălăgioși.

Activitatea acestor stâne limitează libertățile locatarilor din zonă, care deși trăiesc într-un cartier de tip ex-urban, cele mai importante puncte de interes fiind de fapt în Municipiul Sibiu care se află la 7 km, nu se pot bucura de aerul curat pe care zona îl oferă. Aerisirea caselor este dificilă în scurtul timp petrecut la domiciliu. De menționat și că este o zonă cu destinație de vacanță, iar aceste mirosuri și pericole scad drastic potențialul, dacă nu se iau măsuri clare.

Primarul din Roșia: „Trebuie să conștientizeze că nu se pot plimba pe proprietatea privată”

Primarul comunei Roșia susține că stâna se află la o distanță de sute de metri de casele localnicilor și le sugerează să își asume faptul că s-au mutat la sat, loc unde se cresc animale, fie că vorbim de oi sau găini.

„Stâna este pe o proprietate privată, nu are cum să îi deranjeze pentru că este la o distanță de câteva sute de metri. Dumnealor trebuie să conștientizeze că se pot plimba pe drumurile publice, nu pe orice teren care este proprietate privată. Stâna nu este aproape de ei, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă s-au mutat la țară, se cresc oi, găini. La țară se cresc animale, iar dacă s-au mutat la sat trebuie să își asume. Persoana cu stâna are o proprietate de 72 de hectare și dumnealui are oi pe care le crește acolo. Nu putem să aplecăm urechea la toate anomaliile. În schimb, sunt și probleme serioase pe care le tratăm cu seriozitate”, spune primarul comunei Roșia, Ioan David.

Ai aflat că