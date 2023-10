Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un fiu de 10 ani pe nume Luca.

Informația a fost confirmată de jucătorul de tenis, care a declarat că a ținut secretă existența copilului său din cauza unei relații anterioare.

Cornea a spus că actuala sa iubită, Andreea Bălan, știa de fiul său și că l-a cunoscut pe acesta. Acest lucru vine după ce tabloidul CANCAN.RO a publicat un articol în care susținea că Cornea are un copil secret.

Andreea Bălan, cântăreață și mamă a două fetițe, a găsit din nou dragostea la brațul lui Victor Cornea, un tenismen cu 9 ani mai tânăr decât ea.

După un divorț dureros, Andreea nu credea că va mai fi fericită în cuplu. I se părea imposibil să găsească pe cineva care să o accepte cu copiii ei, dar și faptul că nu mai poate avea copii o afecta profund.

Totul s-a schimbat în urmă cu câteva luni, când l-a cunoscut pe Victor. Cei doi s-au îndrăgostit rapid și acum sunt de nedespărțit.

Informația ne-a fost confirmată, în exclusivitate, de iubitul Andreei Bălan, aflat la un turneu în Spania: „Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin.

Andreea Bălan l-a cunoscut pe fiul ascuns al lui Victor Cornea!

Deși nici măcar colegii și amicii nu știu că Victor are un copil, Andreea Bălan l-a cunoscut deja pe Luca, ba chiar și fetele artistei l-au cunoscut pe cel care, în viitor, le-ar putea deveni frate vitreg: “Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei (n.r. Andreea Bălan, actuala iubită a lui Victor Cornea). Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”.

