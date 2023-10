Sibienii care au ieșit să se plimbe pe Corso, sâmbătă după amiază, au fost plăcut surprinși de muzica, dansul și dinamismul studenților sibieni, care au pus la cale un flashmob pentru a anunța ultima zi a festivalului DATfest.

„Flashmobul vorbește despre pasiunea noii generații. Anul acesta festivalul îmbină de toate: coregrafie, instalații de arte plastice, conferințe, spectacole de teatru, ateliere, flashmob-uri, iar oamenii se exprimă prin pasiunea lor. Am avut privilegiul de a lucra doar noi, ca studenți, profesorii nemaifiind implicați atât de mult; atât doar că ne-au dat permisiunea să organizăm acest festival”, a remarcat Maria Scarlet, una dintre participantele la eveniment.

Luni este finalul celei de-a opta ediții a DATfest, festivalul organizat de studenții Departamentului de Artă Teatrală ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prin care aceștia aduc an de an activități culturale publicului sibian. Ediția din 2023 are ca temă „Pasiunea”.

Ultima zi a festivalului aduce o instalație de arte plastice la Promenada Mall Sibiu, conferințe și ateliere de specialitate, iar de la ora 20:00 spectacolul „Troppo bene, non va bene!” (Prea mult bine nu-i de bine!) la Sala Studio a Teatrului Național „Radu Stanca”.

