Administratorul de sistem al site-ului, cunoscut sub pseudonimul “EboLLa”, a anunțat duminică seara că Filelist va înceta să funcționeze din cauza lipsei de timp.

În mesajul său, “EboLLa” a declarat că decizia a fost una dificilă, dar necesară. El a mulțumit utilizatorilor pentru sprijinul lor de-a lungul anilor și le-a urat succes în continuare.

Filelist a fost fondat în 2006 și a devenit rapid unul dintre cele mai populare site-uri de torrente din România. Site-ul oferea o gamă largă de conținut, inclusiv filme, muzică, jocuri și software.

Inchiderea Filelist este o pierdere majoră pentru comunitatea de torrente din România. Site-ul a fost un important punct de referință pentru utilizatorii care doreau să descarce conținut gratuit.

Până când va mai funcționa Filelist

Administratorul Filelist notează că a decis că „cel mai OK este să închid site-ul decât să risc cu asa ceva. Îmi pare sincer rău, am investit și eu foarte multă muncă aici și mereu am avut comunitatea în suflet. În calitate de SysOp vă mulțumesc pentru implicarea voastră activă în comunitatea noastră”, scrie hotnews.ro

„Ce se întâmplă de acum înainte? Din momentul acesta donațiile sunt închise iar suma pe care o deținem acoperă cheltuielile pentru încă 2-3 luni de zile. În acest timp vă puteți încă bucura de site, puteți descărca ce aveți nevoie de aici și puteți să vă postați mesajul de rămas bun în topic”, a explicat acesta.

„După aproximativ 3 luni, undeva prin ianuarie 2024, site-ul se va închide definitiv”, a anunțat „EboLLa”.

Filelist a fost închis temporar de autorități în 2020

Cel mai vechi și cunoscut site de torrente din România a devenit inactiv pentru câteva zile în urmă cu 3 ani, când Procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au obținut punerea sub sechestru a sa.

Filelist.ro nu a mai putut fi accesat la începutul lunii mai a anului respecitv, iar cei care intrau totuși pe Filelist.ro erau întâmpinați de mesajul: „Acest nume de domeniu este sechestrat în conformitate cu dispoziţiile art.249 din Codul de procedură penală. Prezentul nume de domeniu face obiectul unei cauze penale.”

A fost singura dată în istoria de peste un deceniu de funcționare a site-ului de torrente când autoritățile române au încercat să ia o măsură împotriva acestuia, deși activitățile sale erau arhicunoscute.

Filelist s-a redeschis însă 3 zile mai târziu pe un server nou, Filelist.io, în locul Filelist.ro.

