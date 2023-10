La 8 luni de la intrarea in grupul Roweb, agentia de marketing inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri cu 140%.

Grupul Roweb cu o cifra de afaceri de aprox. 30 milioane RON in 2022 anunta extinderea in piata cu noi servicii oferite clientilor sai prin preluarea a 50% din agentia HOLD Marketing. Odata cu aceasta fuziune, grupul Roweb vizeaza un proces de crestere organica, pe toate verticalele pe care le acopera, mizand pe o atragere accelerata de noi proiecte in urmatorii 3 ani.

Mirel Ionescu, Co-Founder & Managing Partner @Roweb

„In piata nationala, in special, am remarcat, in ultimii ani, o cerere in crestere pe anumite segmente (proiectele de eCommerce, de exemplu) in ceea ce priveste cuplarea serviciilor de software development cu cele de marketing. Desi focusul nostru ramane in continuare pe dezvoltarea de software la comanda prin modele de outsourcing (prin compania dedicata Roweb Development), in paralel am decis sa sustinem o nisa de proiecte mai dinamice cerute de business-uri care au nevoie de expertiza si din domenii conexe sau complementare.” Mirel Ionescu, Co-Founder & Managing Partner @Roweb

Cifra de afaceri a agentiei a crescut cu 140% de la preluare

Integrarea agentiei HOLD Marketing (care ofera servicii de Pay-Per-Click, Digital PR, strategie si consultanta in marketingul digital) in grupul Roweb a fost finalizata in ultimul trimestru din 2022, iar in primele 8 luni ale anului 2023, cifra de afaceri a agentiei a crescut cu 140%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022, dublandu-si si numarul de angajati.

Sorin Trifu, CEO & fondator HOLD Marketing

“Intrarea in grupul Roweb a insemnat, cu siguranta, o accelerare importanta in dezvoltarea business-ului Hold Marketing. Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa atragem interesul unei companii mature si solide, asa cum este Roweb, care ne va oferi expertiza si resurse pentru a atinge obiectivele noastre de crestere. Ne propunem, in continuare, sa ne extindem portofoliul pe piata nationala, dar si pe pietele internationale, acolo unde grupul Roweb este deja prezent prin clienti activi (UK, Belgia, Danemarca, Elvetia, etc.). De asemenea, avem ca obiective sa extindem departamentele, atat cele de executie, cat si cele suport; sa investim in automatizarea proceselor repetitive si sa integram noi canale in portofoliu (Amazon, Reddit, Criteo, Spotify, WeTransfer).” Sorin Trifu, CEO & fondator HOLD Marketing

Despre Roweb

Roweb repezinta un grup de companii cu actionariat 100% romanesccare dezvolta in principal solutii de business end-to-end (de la consultanta, la arhitectura, dezvoltare, implementare, design, QA, etc.), prin echipe dedicate.

Roweb s-a lansat sub conceptul actual in anul 2004, a mizat pe clienti din piata internationala si a inregistrat un proces de crestere organica, de aproximativ 20% pe an. Principalii clienti din portofoliul grupului Roweb sunt din Europa (UK, Danemarca, Belgia, Olanda, Elvetia, Germania, etc.), USA, Orientul Mijlociu si Romania, jumatate din cifra de afaceri venind din colaborările cu firme din UK, iar top industrii deservite sunt: recrutare & HR, finanțe & asigurari, imobiliare, turism & ospitalitate, retail/eCommerce.

In prezent, grupul Roweb are peste 150 de angajati si birouri în Pitesti (HQ), Bucuresti si Craiova si angajati care lucreaza remote si din alte orase din tara.

Despre Hold Marketing

Hold Marketing este agentie digitala cu ADN 100% romanesc, prezenta in industrie din 2017. Agentia este Google Partner si are clienti din peste 20 de industrii importante, insa cei mai mulți clienti vin din industrii precum eCommerce, Horeca, B2B sau Real Estate. HOLD Marketing are o echipa completa de specialisti (+60% seniori) care reusesc sa livreze constant servicii de performance marketing (PPC), dar si Social Media Management (Digital PR), folosind cele mai populare retele din lume: Google, Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn.

Ai aflat că