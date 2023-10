„Am depus o cerere scrisă la primărie pentru a putea primi un teren mai departe de sat, în concesiune. Deși nu am primit nici până în ziua de azi un răspuns la acea solicitare, după ședința de Consiliu Local, am fost abordat de un consilier local care s-a oferit să îmi vândă dânsul un teren. Pe lângă faptul că primarul a început să insiste tot mai tare ca noi să cumpărăm acel teren, terenul respectiv nu era proprietatea consilierului, era o fostă rezervă de teren a statului, pusă în posesia unei doamne de 93 de ani care locuia în Cluj, unde consilierul a fost intermediar legal al tranzacției. Am încheiat un precontract cu persoana respectivă pentru teren, timp în care am fost presat de primar să mut câinii pe acel teren, înainte de încheierea actelor. După ce am construit țarcuri acolo și am mutat câinii afară din sat, mi s-a spus că terenul îl pot primi doar prin donație, pentru că apăruse legea cum impozitarea terenurilor și persoana în cauză dorea să evite cheltuielile. Chiar și după ce am mutat câinii la un kilometru de ultima casă din sat presiunile au continuat până când am fost nevoiți să vindem și să plecăm de acolo cu totul”, a spus Roland.