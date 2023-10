Reprezentanții ASTRA Film Festival susțin că “o eroare internă” a fost cea care a dus la anularea cocertului Mirabelei Dauer de luni seară.

Cunoscunta cântăreață nu a fost anunțată că data concertului s-a schimbat, prin urmare aceasta nu a mai fost prezentă la evenimentul de luni. Artista și-a arătat dezamăgirea într-un mesaj pe pagina sa de facebook. (DETALII AICI)

Astra Film Festival își cere scuze pentru incident. “Astra Film Festival își respectă toți invitații și își respectă publicul, care vine an de an festival. Vreme de 30 de ani am găzduit mii de invitați din țară și din străinătate.

Ne-am dorit foarte mult să o avem alături de noi pe doamna Mirabela Dauer, să îi oferim publicului nostru întalnirea cu domnia sa, în cadrul unei petreceri retro.

Din păcate, din cauza unei erori interne, acest lucru nu a fost posibil. Ne cerem scuze pe această cale atât dumneaei cât și publicului care și-ar fi dorit să o vadă. Vom returna banii persoanelor care au plătit bilet aseară pentru a o asculta pe doamna Mirabela Dauer, pe care o asigurăm de tot respectul și prețuirea noastră”, reprezentanții Astra Film.

