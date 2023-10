Partida din preliminariile Campionatului European 2024, Belgia – Suedia, din etapa a 8-a a Grupei F a fost suspendată la pauză, la scorul de 1-1, după ce la Bruxelles au fost uciși doi fani ai oaspeților.

Un meci fără miză din preliminariile Euro 2024, Belgia – Suedia a fost întrerupt după un atac terorist petrecut la doar câțiva kilometri de stadionul pe care se disputa meciul.

Doi oameni care purtau echipamentul naționalei Suediei au fost împușcați mortal de către un bărbat îmbrăcat în portocaliu, care a coborât de pe o motocicletă, a strigat ”Allahu akkbar” și a deschis focul. Oamenii de pe străzi s-au adăpostit în magazinele din zonă. Atacul a avut loc la 5 km de stadionul pe care se disputa meciul. Se presupune că atacatorul este membru Isis și deocamdată acesta nu a fost prins. Presa de la Bruxelles scrie că autorul a urcat un video pe rețelele sociale în care susține că este susținător al Statului Islamic și că a ucis „trei necredincioși”, pentru că „trăim și murim pentru religia noastră”. În afara celor doi suedezi morți se pare că mai există o a treia persoană împușcată, momentan spitalizată.

Atacul a avut loc cu 5 minute înainte de startul jocului, însă jucătorii suedezi au aflat la pauză de tragedie și au refuzat să mai revină pe teren. Astfel, meciul a fost întrerupt la pauză, la scorul de 1-1. ”În ce fel de lume trăim? Absolut dezgustător! Decizia de la pauză a fost evidentă, nu putem juca. E tragic și ne gândim la cei afectați și la rudele lor. Nu am știut nimic înainte de meci! Nu am mai fi jucat fotbal în asemenea condiții! Am vorbit la pauză și am oprit meciul, belgienii au fost total de acord. Nu aveam cum să mai jucăm” a declarat selecționerul Suediei, Janne Andersson.

Cei 35.000 de spectatori trebuie să fie evacuați din arenă în siguranță. Nivelul de alertă teroristă din zonă este 4, cel mai înalt. Belgia și Austria erau deja calificate matematic din această grupă.

Cei circa 200 de fani suedezi rămași în interiorul arenei au fost primiți în sala de conferințe. Tot mai multe forțe de securitate și-au făcut apariția în jurul arenei, de la stația de amplificare s-a făcut îndemn la calm și ca nimeni să nu iasă afară.

