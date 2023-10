Ediția a 4-a a SCAF-Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu organizat de Muzeul Național Brukenthal și Asociația Brukenthal von Studio, cu sprijinul Ministerului Culturii și a Primăriei Municipiului Sibiu aflat sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe s-a bucurat în cele 3 săptămâni de peste 16.000 vizitatori.

Organizat în 10 spații expoziționale, SCAF a adunat anul acesta la Sibiu 200 de artiști de pe 5 continente fiind implicate 22 de ambasade și peste 50 de instituții culturale și muzee din țară și străinătate. Curatorii acestei ediții au fost Ana Negoiță și Alexandra Runcan.

Țara invitată în acest an la SCAF a fost Republica Moldova care a adus la Sibiu o expoziție de pictură și sculptură curatoriată de dl. Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei din Chișinău. Parteneri ai acestei expoziții au fost Ministerul Culturii din Republica Moldova și Ambasada Republicii Moldova în România.

Alexandru Constantin Chituță, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal și președinte SCAF a declarat: „Această ediție a Festivalului Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu – SCAF s-a bucurat de un real succes. Începând din acest an, împreună cu domnul Ilie Mitrea și echipa SCAF am trasat o noua direcție a evenimentului. Am reușit într-un timp record să organizăm cel mai mare eveniment cultural diplomatic din România, cu o implicare a 22 de ambasade și a peste 50 de instituții din țară și străinătate. A fot cea mai mare expoziție de artă plastică din istoria orașului Sibiu cu o participare numeroasă: 200 de artiști de pe 5 continente și unul dintre cele mai complexe festivaluri de acest gen din Europa de Est prezentând lucrări de: pictură, sculptură, grafică, fotografie, instalație, textile, video, sticlă, bronz, etc. Mulțumesc pentru sprijin doamnei ministru Raluca Turcan, doamnei ministru Luminița Odobescu și domnului ministru Sergiu Prodan de la Chișinău. Mulțumim doamnei primar Astrid Cora Fodor și Primăriei Municipiului Sibiu pentru suport. De asemenea mulțumesc Excelențelor lor, doamnelor și domnilor ambasadori pentru implicarea în eveniment și tuturor partenerilor și sponsorilor. Am reușit în ediția din acest an ca peste 65% din costuri să fie suportate de sponsori iar restul sumei fiind suportată din veniturile proprii ale Muzeului și cu sprijinul Ministerului Culturii. Mulțumim de asemenea Teatrului Național Radu Stanca și Casei de cultură a municipiului Sibiu și tuturor vizitatorilor care au venit de aproape sau de departe să viziteze expozițiile de artă contemporană. Alături de expoziții am avut și tur de noapte, un music party dar și conferințele SCAF. În momentul de față se lucrează la catalogul-album al ediției și ne pregătim pentru ediția din 2024. Mulțumesc echipei Muzeului Național Brukenthal și voluntarilor implicați în această ediție! Cred că am reușit ca din acest an Sibiul să fie pus pe harta evenimentelor de artă contemporană din lumea întreagă!”

