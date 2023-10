Dan Barna, vicepreședintele USR și deputat de Sibiu, a fost invitat la emisiunea „Ora de Politică” și a vorbit despre potențialul municipiului de reședință, spunând că, în ultimii ani, „s-au oprit motoarele Sibiului”.

Sibiul „și-a oprit motoarele”, consideră Dan Barna, spunând că nu sunt valorificate la nivel ridicat oportunitățile de dezvoltare ale orașului. Potrivit acestuia, nu sunt implementate suficiente proiecte pe zona de sport. „A fost un grad nu foarte ridicat de utilizare a oportunităților de dezvoltare, adică potențialul, și dacă ne uităm în jur și la celelalte municipii din arealul nostru, dar și mai largi, dacă ne comparăm, vedem că am oprit motoarele. Adică suntem așa ca un transatlantic, dar care merge la relanti. Așa merg lucrurile. Funcționează, măturăm străzile, e în regulă, dar nu se mai întâmplă proiecte entuziasmante. Vedem chiar acel proiect al teatrului, de exemplu, la care eu țin foarte mult, iar când am fost vicepremier, am împins un pic lucrurile. (…) E o oportunitate. Avem acel festival care ne așază și echipa domnului Chiriac chiar face să fim pe agenda culturală a lumii și suntem, dar nu reușim să construim infrastructura care să susțină lucruri. Faptul că s-a cumpărat acea fabrică de cultură e un lucru excelent. Adică chiar felicit Primăria și cine mai e de felicitat, doamna Astrid Fodor, oricine. Asta e un lucru excelent. Mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta și am mai făcut un pas spre o normalitate. Adică avem o oportunitate pe care o exploatăm. Este insuficient pe zona de sport, pe zona de implicare cetățenească, de activare cetățenească, sunt puține proiecte”, a precizat vicepreședintele USR.

Dan Barna consideră că pot fi dezvoltate mai multe proiecte în Sibiu. „Ca să spun așa, ca român, mai bine că s-a făcut, decât că nu s-a făcut (n.r.: stadionul). Da, e un lucru bun. Dar cred că se poate mai mult. Adică e un spațiu în care e o așteptare de anghinare. Orașul a crescut, zona industrială funcționează și asta a atras și continuă să atragă resursă umană, dar dezvoltarea urbană suport pentru această dezvoltare e destul de limitată”, a spus Dan Barna la Ora de Politică.

