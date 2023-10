Sibienii frecventează bibliotecile din Sibiu în număr mai mic decât în anii dinaintea pandemiei. La Biblioteca Astra se resimte o ușoară scădere a persoanelor care împrumută cărți, însă conducere s-a gândit la soluții pentru a a atrage sibienii la bibliotecă. În schimb, studenții merg în număr mare la Biblioteca ULBS, mai ales în perioada examenelor.

Bibliotecile reprezentau o sursă importantă pentru găsirea informațiilor dorite sau pentru împrumutarea cărților. Cu timpul, digitalizarea a început să ocupe un loc important în viețile oamenilor, astfel bibliotecile fiind mai puțin frecvente. „Conform statisticilor numărul utilizatorilor este ușor mai scăzut față de anii anteriori pandemiei. Cititorii fideli au început să revină, printre preferințele lor sunt cărțile de dezvoltare personală, educație financiară, noile apariții editoriale. Vârstnicii preferă literatura de relaxare(romane polițiste, aventura, dragoste), sfaturi pentru sănătate și ghiduri de călătorie.

Elevii sunt îndrumați de profesori spre bibliografia școlară clasică dar au început sa vină cu recomandări de lectură actuală. De exemplu sunt foarte căutate cărțile autorilor Dan Lungu, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolae. Din literatura universală, foarte cerute sunt Hoțul de cărți, Cititorul din peșteră. Bibliotecarii recomandă și aplicația cloud library pt cărțile electronice dar preferata rămâne cartea în format fizic chiar și la adolescenți”, transmit reprezentanții Bibliotecii ASTRA.

Copiii din medii defavorizate, mai aproape de lectură. „Aducem școlile rurale la bibliotecă”

Conducerea Bibliotecii ASTRA a luat o serie de măsuri prin care își dorește readucerea sibienilor la bibliotecă. „Trebuie să înțelegem că achiziționarea de carte și citirea cărților, ca procent, scade în Romania de la an la an. Suntem poporul care citim cel mai puțin din Uniunea Europeana. Este și o explicație a analfabetismului alarmant, ca procent, pe care Romania îl are. Problema este în identificarea mediilor unde o carte nu ajunge. Cel mai bun exemplu este mediul rural. In acest sens, noi ducem cartea în județ, organizam acțiuni în satele din Sibiu sau aducem școlile rurale la bibliotecă. De asemenea suntem, cred, unica instituție care merge constant în mediile defavorizate. Împreuna cu DGASPC Sibiu organizăm sesiuni de lectură în cămine, în orfelinate, tocmai pentru a îi atrage spre citit. Ne adresăm cu precădere elevilor, studenților, tinerilor în general. Daca nu îți creezi această deprindere la începutul vieții tale, cu siguranță la maturitate nu mai poți recupera. O altă cauză care duce la renunțarea la citit este mediul on-line și tocmai din această cauză, încurajăm cititorii să folosească și cloud library, un serviciu pe care îl punem la dispoziție, de unde îți poți selecta o carte, o citești si apoi ea se returnează virtual. Tot din acest motiv digitizam arhivele noastre, pentru a le fi mai ușor posibililor cititori.

„Am venit spre ei cu resurse noi”

În schimb, reprezentanți ai Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu susțin că numărul persoanelor care împrumută cărți este mai mare decât în anii precedenți. Cristina Pârvu, bibliotecar, susține că numărul studenților a crescut odată cu achiziționarea a noi publicații, utile pentru examene, cât și pentru lucrările de licență, disertație sau doctorat. Totodată, creșterea numărului de persoane care frecventează biblioteca studențească, ar fi dat de faptul că s-au organizat mai multe evenimente în incinta instituției și s-au adus schimbări care să îi atragă pe studenți.

„Frecvența celor care vin la bibliotecă a crescut. Numărul studenților care vin la Biblioteca Universității a crescut semnificativ, cu aproximativ 50 la sută față de anii trecuți. Ne explicăm această creștere prin faptul că ne-am deschis mai mult spre studenți. Am organizat mai multe evenimente, am creat un spațiu de socializare și mai multe spații de muncă în echipă. Am venit spre ei cu resurse noi. Începând de anul trecut s-au cumpărat foarte multe publicații pentru ei și ne-am străduit să îi atragem în primul rând spre cartea tipărită. De exemplu, acum organizăm niște sesiuni de instruire pentru bazele de date. Studenții vin de la fiecare facultate, cu programare, deci suntem în contact cu ei în permanență, pe social media și pe site. Ne-am modelat după ei și am încercat să îi atragem să vină într-un număr mai mare. Studenții nu au cum să își finalizeze studiile fără să împrumute publicații. Există perioada de sesiune când vin mai frecvent la bibliotecă, dar pe tot parcursul anului vin la sală sau împrumută publicații la domiciliu”, a spus Cristina Pârvu, bibliotecar la Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

