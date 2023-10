Elevii din clasa a IX-a din liceele eligibile pentru a primi granturi prin Proiectul ROSE sunt testați, în aceste zile, la Matematică și la Limba română, din materia de gimnaziu.

Testările au loc la școală, pe o platformă online, sub supravegherea unui cadru didactic.

Inspectoratul Scolar Județean Dolj a publicat o scrisoare adresată elevilor și părinților, pentru a-i informa despre testare și a-i asigura că participarea este importantă.

Scrisoarea include informații despre scopul testării, despre procesul de desfășurare și despre modul în care pot fi obținute rezultatele.

Care este scopul acestei testari standardizate?

Prin aceasta evaluare se urmareste identificarea nivelului de competente de matematica si limba romana, cu scopul de a identifica decalajele de invatare, precum si de a oferi rapoarte si recomandari care sa faciliteze interventii si activitati pentru recuperarea acestor decalaje. Vor fi testate rezultatele invatarii si cunostintele dobandite in ciclul gimnazial (clasele V-VIII), luand in considerare competentele si continuturile din actuala programa scolara.

La ce poate ajuta o astfel de evaluare?

O evaluare cat mai riguroasa a nivelurilor de cunostinte si competente acumulate poate oferi informatii importante cadrelor didactice si parintilor, directorilor de scoala sau autoritatilor implicate in procesul educational. Avand aceasta imagine clara si detaliata a nivelului de performanta, se pot identifica oportunitati de interventie (de ex., activitati remediale, individualizare a invatarii, stimulare a performantei ridicate etc.) care sa faciliteze cresterea nivelului de performanta al elevilor, scrie portalinvatamant.ro

Rezultatele directe ale acestui demers de evaluare vor fi un set de rapoarte ale rezultatelor obtinute de elevi si o serie de recomandari adresate elevilor, parintilor, profesorilor si decidentilor din sistemul educational. Rapoartele vor fi de 3 tipuri:

1) un raport individual cu scorul general si scorurile pe categorii de competente, pentru fiecare elev care a participat la testare;

2) un raport institutional pentru fiecare liceu care a participat la testare;

3) un raport national cu analize si recomandari la nivel de tara si regiuni geografice sau judete.

Procedura de testare va fi standardizata si se va desfasura la scoala, prin intermediul mijloacelor digitale (computer, tableta, telefon) si sub supravegherea profesorilor de matematica si de limba si literatura romana. Testele vor fi administrate si procesate pe computer si toate datele, inclusiv raspunsurile elevilor, vor fi colectate electronic, generand rapoarte individuale pentru fiecare test/elev.

Logica testarii elevilor din clasa a IX-a

Elevii vor fi testati initial din materia de clasa a VIII-a, asociata competentelor generale si specifice conform programei in vigoare. Elevii care vor obtine un scor mai mic de 60 de puncte vor fi programati pentru o noua sesiune de testare, de data aceasta din materia de clasa a VII-a si a VI-a. Elevii care vor obtine un scor mai mic de 60 de puncte in cea de-a doua sesiune de testare, vor fi programati pentru o noua sesiune de testare, din materia de clasa a V-a.

Astfel, un elev poate fi testat de maximum 3 ori la fiecare materie, punctajul sub 60 de puncte indicand faptul ca elevul nu are cunostintele si competentele asociate nivelului de testare si este nevoie de identificarea nivelului corespunzator, intr-o clasa inferioara clasei la nivelul careia a fost testat