Senatorul de Sibiu Claudiu Mureșan a devenit, începând cu 16 octombrie 2023, președinte al Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din cadrul Senatului României. În timpul actualului mandat parlamentar, senatorul Claudiu Mureșan a mai îndeplinit funcțiile de președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și de președinte al Comisiei pentru mediu din Senatul României.

Claudiu Mureșan: „Azi am condus ședința Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, în care am dezbătut patru proiecte legislative importante. De departe însă, o mare provocare este reprezentată de proiectul care a intrat în această sesiune în dezbaterea comisiilor și mă refer la noua lege a semnăturii electronice. Este o schimbare legislativă majoră, de care România are nevoie, una care este aşteptată atât de persoane fizice, cât şi de companii. Actuala lege este una perimată, desprinsă total de realitatea anului 2023, veche de 22 de ani. Am lucrat în mediul bancar, am condus companii și știu cât este de importantă siguranța în tranzacţiile online și nu numai. Mecanismul care dă securitate acestor tranzacţii este semnătura electronică. Sper ca noua lege să fie una dintre cele mai bune din Europa, să fim un exemplu de bune practici și îmi doresc mult să pot contribui, din noua poziție de președinte al Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, la succesul acestui proiect important”.

Economist de profesie, Claudiu Mureșan s-a alăturat de curând echipei Partidului Social Democrat. Claudiu este licențiat al Academiei de Studii Economice din București, are un master în Drept European la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cursuri postuniversitare în Managementul Instituțiilor Publice și al Societăților Comerciale la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și un Executive MBA / Romanian – French Inde Professional MBA (CNAM Paris – ASE București). A condus filiala ABN AMRO Bank din Sibiu și a activat în mediul privat, unde a condus afaceri dezvoltate în parteneriat cu companii locale sau cu capital străin, a fost director de restructurare, CEO și membru în Consiliile de Administrație ale unor companii private.

