Cel mai așteptat și iubit eveniment al iernii începe în 17 noiembrie. Ediția din acest an a Târgului de Crăciun de la Sibiu, vestit în toată România, dar și în afara granițelor, se concentrează pe calitate și pe satisfacerea nevoilor publicului.

Târgul de Crăciun din Sibiu se va desfășura în perioada 17 noiembrie 2023 – 2 ianuarie 2024. Organizat încă din anul 2007, este cel mai așteptat eveniment al iernii și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Organizatorii spun că ediția din acest an se anunță a fi una impresionantă și plină de surprize, Piața Mare fiind locul unde vor găsi cadouri pentru cei dragi și produse unicat făurite de expozanți veritabili.

Căsuțele au podoabe noi

Zecile de căsuțe ce vor fi amplasate în Piața Mare au fost renovate și sunt pregătite pentru eveniment. Anul acesta vor primi podoabe noi.

„Pentru ediția din acest an am lucrat pe partea de calitate a evenimentului. Am început cu căsuțele în care își vor vinde expozanții produsele. Pe cele mai vechi, achiziționate în serie încă din anul 2009, le-am construit integral, pe cele afectate de timp, le-am înlocuit. Toate căsuțele au fost șlefuite complet și revopsite în aceleași culori de până acum. Avem un set nou de decorațiuni pentru fiecare căsuță și toate vor fi împodobite cu ghirlandă și steluțe galbene și luminoase de mari dimensiuni”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Organizator: „Ne asigurăm să fie și produse la prețuri mai mici”

Organizatorii spun că au purtat discuții cu expozanții, astfel încât prețurile să fie accesibile și pentru toate buzunarele. „Aproximativ 30% dintre expozanți sunt noi anul acesta. Târgul prezintă în continuare interes pentru ei și am avut suficiente înscrieri să putem alege. Este tot mai bine, găsim standuri pe placul nostru. Am urmărit și am analizat inclusiv recenziile primite în trecut și după ediția precedentă și am ascultat ce au cerut vizitatorii. Comunicăm cu expozanții și ținem cont de feedback-ul din anii trecuți, potrivit căruia sunt foarte scumpe anumite produse, de aceea ne asigurăm ca, în special în zona de mâncare, să fie și produse la prețuri mai mici, să fie o paletă de prețuri mai largă, și fiecare, în funcție de bugetul stabilit, să poată consuma”, a spus Andrei Drăgan, organizatorul târgului.

La căsuțele expozanților veți găsi obiecte decorative, cadouri, bijuterii, jucării, produse handmade, articole textile, vin fiert, cafea, ceai și produse alimentare.

Proiecții de poveste și locuri „instagramabile”

Printre atracțiile principale din acest an fac parte spectaculoasele proiecții care vor transforma fiecare clădire din Piața Mare într-o operă de artă în mișcare, transformând centrul orașului într-un adevărat loc de poveste. Fiecare seară va fi marcată de aceste proiecții impresionante, care vor aduce magia sărbătorilor de iarnă la viață într-un mod inedit

La ediția din acest an vor exista mai multe locuri „instagramabile”. „Diverșii parteneri s-au extins în mai multe zone ale târgului, iar punctele de făcut fotografii sunt și mai interesante”, a spus Andrei Drăgan.

Organizatorii au creat inclusiv un plan al amplasamentului, astfel încât vizitatorilor să le fie mai ușor să găsească ceea ce își doresc în târg. „Planul de amplasament este complet nou. Am păstrat marginile exterioare, dar partea interioară a fost reamenajată complet pentru a da un nou flux care să îmbie la plimbare”, a spus organizatorul târgului.

Târg tipic german: „Să nu cădem în zona unui parc de distracții”

Organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu spune că urmărește direcțiile pe care le iau evenimentele de acest gen organizate în alte orașe din țară. Nu vrea să transforme târgul într-un parc de distracții, ci își propune ca evenimentul să ofere publicului ceea ce își dorește, și anume calitate.

„Este o ediție concentrată tot mai mult pe ceea ce vrea publicul de la noi și îmbunătățim lucrurile. În ultimul timp s-au dezvoltat diverse târguri în țară, iar noi urmărim direcțiile pe care le iau ei. Încercăm să ne dăm seama în ce măsură această concurență este chiar o concurență ori mai degrabă o evoluție a pieței și ce putem să oferim noi în acest context publicului. Cred că trebuie să ne păstrăm direcția de târg de Crăciun tipic german, de târg din vestul Europei, și să nu cădem într-o zonă a unui parc de distracții. Este tentant să găsești lucruri extraordinare, mari, cu multe luminițe, dar pentru noi valoroși sunt expozanții. Asta este important: să poți cumpăra lucruri din târgul de Crăciun, atunci când cauți un cadou, să îl găsești aici, și nu să fie doar un loc unde petreci niște momente distractive. Târgul de Crăciun să fie o destinație de unde poți lua cadouri inedite”, a adăugat Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

În incinta Târgului de Crăciun din Sibiu se vor regăsi, pe lângă căsuțele cu produse făurite de expozanți, și roata panoramică, caruselul pentru copii, trenulețul turistic, Atelierul lui Moș Crăciun, dar și patinoarul. Târgul de Crăciun din Sibiu va fi inaugurat în data de 17 noiembrie 2023, deschiderea fiind marcată printr-un moment festiv.

Ai aflat că